Iniesta se despede em Tóquio em amistoso de lendas entre Barça e Real Madrid

O astro espanhol Andrés Iniesta, que havia anunciado sua aposentadoria em novembro, se despediu do público japonês neste domingo (15) em um ‘El Clasico’ de jogadores lendários entre Barcelona e Real Madrid, partida amistosa diante de 45 mil espectadores em Tóquio.

Iniesta, de 40 anos e vencedor de uma Copa do Mundo (2010) e duas Eurocopas (2008 e 2012) pela Espanha, deu uma última exibição de seu talento e técnica diante de uma torcida que o viu jogar depois que deixou o Barcelona, o clube com o qual conquistou 32 títulos, incluindo nove campeonatos espanhóis e quatro Ligas dos Campeões em 16 anos vestindo a camisa do Barça.

Foi dele o cruzamento que a defesa ‘merengue’ acabou desviando para a própria baliza e que permitiu ao Barça vencer o jogo de exibição por 2 a 1.

“Acho que foi um grande jogo para os torcedores japoneses”, declarou o ex-jogador do Vissel Kobe no campeonato japonês entre 2018 e 2023.

“Se voltarem para casa satisfeitos, já fico feliz”, acrescentou o talentoso meio-campista.

Iniesta jogou ao lado de outras lendas do Barça como Xavi Hernández, o brasileiro Rivaldo, o mexicano Rafael Márquez e o argentino Javier Saviola.

No Real Madrid marcaram presença, entre outros, o goleiro Iker Casillas, membro juntamente com Iniesta e Xavi da geração de ouro do futebol espanhol, o brasileiro Roberto Carlos e o italiano Fabio Cannavaro.

“É claro que nenhum de nós está no mesmo nível de antes, mas o jogo de hoje trouxe de volta muitas lembranças de como costumávamos jogar”, disse Iniesta, que disputou 674 partidas pelo Barça depois de estrear pela equipe principal aos 18 anos.

Assim como havia declarado no evento em Barcelona em que anunciou a sua aposentadoria em novembro, Iniesta reiterou que o seu futuro continuará ligado ao futebol: “Estou pensando tirar meu diploma de treinador e estou ansioso para ver o que minha carreira me reserva.”

