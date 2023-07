Iniesta faz último jogo pelo Vissel Kobe, do Japão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 01/07/2023 - 10:30 Compartilhe

Aos 39 anos, o veterano meia espanhol Andrés Iniesta fez neste sábado (1) seu último jogo com a camisa do Vissel Kobe, do Japão, e agora procura um novo clube para continuar sua carreira.

Titular e capitão, Iniesta foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo no empate em 1 a 1 com o Consadole Sapporo, pelo Campeonato Japonês.

O espanhol chegou ao Japão em 2018 com um contrato de três temporadas e um salário de US$ 30 milhões anuais (R$ 144 milhões na cotação atual), segundo a imprensa.

No final de maio, Iniesta anunciou em entrevista coletiva que não continuaria no Vissel Koke devido à falta de espaço na equipe nos últimos meses.

“Quero continuar jogando futebol, me sinto com capacidade para isso. Encerrando esta etapa, veremos as opções que surgirem. Gostaria de encerrar minha carreira jogando e quero tentar isso. Essa parte está sendo complicada aqui”, disse.

No Japão, Iniesta venceu a Copa do Imperador em 2019 e chegou às semifinais da Liga dos Campeões da Ásia no ano seguinte. No entanto, entrou em poucos jogos na última temporada.

