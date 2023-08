Iniesta diz que Rubiales está ‘prejudicando a imagem’ do futebol espanhol

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/08/2023 - 12:07 Compartilhe

O meia Andrés Iniesta se declarou “triste” neste domingo (27) com a atitude do presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF), Luis Rubiales, após o beijo forçado na atacante Jenni Hermoso, em um episódio que está “prejudicando a imagem do futebol” do país.

“Depois do que aconteceu na semana passada, gostaria de transmitir minha tristeza como pessoa, como pai de três filhas, como marido e como jogador”, escreveu Iniesta em suas redes sociais.

“Creio que não podemos tolerar atuações como as que vimos, que mancharam um marco tão grande como ganhar um Mundial”, acrescentou o jogador, autor do gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2010, na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda.

“Não posso imaginar o sentimento de todas as jogadoras da seleção agora vendo como não se fala do grande torneio que fizeram e do fantástico futebol que ensinaram a todos”, continuou.

“Em troca, temos que aguentar um presidente que está se agarrando em seu cargo, que não admitiu que seu comportamento foi inaceitável e que está prejudicando a imagem de nosso país e do nosso futebol em todo o mundo”, lamentou.

“É uma pena que uma bela história que muitas jogadores construíram juntas ao longo de tantos anos esteja sendo manchada”, concluiu Iniesta sobre a atitude de Rubiales, que no sábado foi suspenso provisoriamente pela Fifa.

O Tribunal Administrativo do Esporte (TAD) poderá, a partir de segunda-feira, seguir os passos da Fifa e suspender Rubiales de suas funções enquanto estuda a denúncia apresentada na sexta-feira pelo Conselho Superior de Esportes (CSD).

O CSD, órgão do Ministério dos Esportes da Espanha, apresentou no TAD uma denúncia por duas “infrações muito graves”, em um possível “abuso de autoridade” e “atos que atentam contra a dignidade e decoro esportivos”, solicitando a suspensão cautelar de Rubiales.

