Iniesta comenta chegada de Xavi ao Barcelona: ‘Claro que ele está preparado’ Ex-dupla de meio-campo do Barcelona com Xavi, Iniesta falou em entrevista sobre a contratação de seu amigo como treinador da equipe

O meio-campista Andrés Iniesta concedeu entrevista à La Liga, onde falou sobre a contratação de Xavi Hernández como o novo treinador do Barcelona. Ex-companheiro de Xavi na equipe blaugrana, o espanhol do Vissel Kobe aprova a chegada de seu amigo no time.

Em entrevista à La Liga, Iniesta disse que Xavi está pronto para o desafio de treinar o Barcelona. O jogador espanhol, que hoje atua pelo Vissel Kobe, do Japão, seguiu em sua fala ao garantir que seu ex-companheiro trabalhou para assumir o cargo.

– Claro que ele está preparado. Não só pelo Barça ser sua casa, mas também porque se preparou para isso, então não é só pelo fato de ele ser quem é, mas também porque ele é um técnico muito bom, que se preparou para este desafio – disse.

Iniesta continuou em sua fala ao dizer que deseja muita sorte ao seu amigo no clube do coração dos dois.

– O que eu posso desejar para ele é muita sorte neste novo desafio e tomara que todas as circunstâncias apontem para que ele tenha sucesso. Que tudo dê certo não só para ele como companheiro, mas também para o Barça como clube – concluiu.

O Barcelona enfrenta o Espanyol às 17h (de Brasília) do dia 20 de novembro em partida válida pela 14ª rodada de La Liga.

