Início de construção de moradias nos EUA cai em junho à mínima em 9 meses

(Reuters) – A atividade de construção de novas moradias nos Estados Unidos caiu para uma mínima de nove meses em junho e as licenças para novos projetos de construção também recuaram, na mais recente indicação de esfriamento do mercado imobiliário já que as taxas elevadas de hipotecas reduzem a acessibilidade econômica.

O início de construção de moradias caiu 2% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalnente de 1,559 milhão de unidades, menor nível desde setembro de 2021, informou o Departamento de Comércio nesta terça-feira.

Os dados de maio foram revisados para uma taxa de 1,591 milhão de unidades, de 1,549 milhão como divulgado anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters projetavam uma taxa de 1,580 milhão de unidades em junho. As licenças para a construção futura de moradias caíram 0,6%, para uma taxa de 1,685 milhão de unidades

O mercado imobiliário é muito sensível às taxas de juros e, com o Federal Reserve elevando agressivamente os juros para conter uma inflação em máximas de quatro décadas, o mercado enfraqueceu este ano.

A taxa média de contrato de uma hipoteca com taxa fixa de 30 anos subiu para quase 6% em junho, contra cerca de 3,3% no início do ano, o que deixou a aquisição de moradias fora do alcance de um número crescente de potenciais compradores, particularmente os compradores de primeira viagem.

Embora não esteja claro o quanto as taxas hipotecárias irão subir, é quase certo que elas permanecerão altas por algum tempo, com a expectativa de que o Fed aumente novamente os juros em sua reunião da próxima semana e adote mais altas até o final do ano.

(Reportagem de Dan Burns)