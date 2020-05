Início da temporada 2020-21 na Espanha será em 12 de setembro, diz LaLiga

A temporada 2020-2021 do campeonato espanhol de futebol começará “em 12 de setembro”, disse Javier Tebas, presidente da LaLiga, em uma vídeo-conferência, organizada nesta sexta-feira pelo jornal Marca sobre o tema “O esporte que está chegando”.

“Estamos preparados (para a retomada do final desta campanha) e o importante será o dia em que terminarmos esta competição. A próxima começará em 12 de setembro”, anunciou Tebas nesse evento que faz parte do “Jornadas de Marca”.

“Começaremos (a retomada desta campanha), se Deus quiser, no dia 11 de junho. Vamos torcer para que Madri e Barcelona passem para a Fase 2, que é onde isso pode ser feito. Mais de 130 pessoas da LaLiga estão trabalhando para que tudo possa ser feito, de uma maneira nova. Viagens, organização, tudo”, disse o chefe do órgão que administra o futebol profissional na Espanha em relação ao retorno à competição, previsto para o final da semana de 8 de junho.

Em 23 de maio, o governo espanhol deu sinal verde para a retomada do esporte profissional, incluindo o campeonato de futebol, a partir da semana de 8 de junho.

A LaLiga, cujo campeonato ainda tem onze rodadas para serem retomadas, espera que a retomada ocorra na quinta-feira, dia 11 de junho, com o clássico andaluz entre Sevilla e Betis.

“Nesta noite, temos testes para que o espectador possa escolher duas imagens em nível audiovisual: a real com público e o som virtualizado. Na Bundesliga, foram escolhidos o som virtual com grande sucesso e estamos trabalhando para dar essa opção. Estamos com os testes porque se pode dizer, mas colocá-lo em prática ao vivo custa mais”, contou Javier Tebas, convidado na companhia de Javier Guillén, diretor do Cycling Tour da Espanha, e Carmelo Ezpeleta, presidente da Dorna Sports, promotora do Mundial de motociclismo.

“Queremos dar aos torcedores a alternativa: silêncio ou virtualização das arquibancadas. Os testes que vi são interessantes e atraem muita atenção, mas terão duas opções”, concluiu.

