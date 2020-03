Início da Era Jorge Sampaoli anima os jogadores do Atlético-MG após vitória

A primeira impressão da Era Jorge Sampaoli foi altamente positiva. Pelo menos na visão dos jogadores do Atlético-MG após a vitória sobre o Villa Nova por 3 a 1, neste sábado, em Nova Lima (MG), pela nona rodada do Campeonato Mineiro. Para o estreante goleiro Rafael e para o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que marcou o seu primeiro gol no clube, tudo vai melhorar com o trabalho do argentino.

“O professor é um cara muito intenso e chegou só para nos ajudar. Mas tivemos apenas uma semana de trabalho e, aos poucos, nós vamos entender como ele quer que a gente jogue”, comentou Guilherme Arana, que estava feliz por ter marcado o seu primeiro gol pelo time, mas lamentou a sua expulsão. “O juiz é o culpado pela expulsão porque houve a falta, mas não para cartão amarelo. Mas estou feliz pelo primeiro gol e tenho certeza que virão muitos outros”, concluiu.

Rafael, vindo do rival Cruzeiro, atuou pela primeira vez como titular e já sentiu o grau de exigência de Jorge Sampaoli. “Ele quer a saída rápida de bola, então a gente precisa treinar mais e fazer o que é preciso. A gente tenta escutar para organizar melhor este tipo de jogada. Acho que fomos bem na maioria dos lances, apesar da dificuldade do gramado. Mas vamos continuar trabalhando e seguindo o esquema que o técnico está implantando”, explicou.

Na próxima rodada, se ela acontecer devido ao coronavírus, o Atlético-MG vai ter o clássico contra o América-MG, no próximo domingo, às 16 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte.