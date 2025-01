Iniciativa do IBGE que abriu crise com servidores é suspensa pelo governo

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) anunciou nesta quarta-feira, 29, a suspensão temporária do lançamento do IBGE+, a iniciativa da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do órgão, expoente de uma crise recente envolvendo a instituição.

“Frente a esse desafio, estão sendo mapeados modelos alternativos que podem ensejar alterações legislativas, o que requererá um diálogo franco e aberto com o Congresso Nacional. Desta forma, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o IBGE esclarecem que qualquer decisão que oportunamente for tomada seguirá o debate no IBGE e com o Executivo e o Legislativo”, comunicou o instituto em nota.

Anunciado em julho de 2024, o IBGE+ tinha o objetivo declarado de levantar fundos, não apenas do Orçamento federal — mas de ministérios, bancos públicos e autarquias como pagamento por pesquisas e outros projetos –, para a realização de levantamento de dados e inovação.

Nas últimas semanas, o sindicato de servidores do instituto afirmou que a criação da fundação não passou por discussão interna ou teve autorização legal para se concretizar e apontaram riscos à autonomia do órgão.

A crise chegou ao ápice quando funcionários divulgaram uma carta pedindo a exoneração de Marcio Pochmann, presidente do instituto nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e quatro diretores nomeados por entregaram seus cargos. Dois já foram substituídos.

Na nota desta quarta, o órgão anunciou ainda que terá apoio orçamentário do Ministério de Planejamento e Orçamento, pasta à qual é vinculado, para realizar o Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola de 2025.