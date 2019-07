Ingrid Oliveira deixa Mundial por lesão e Andressa é 36ª na plataforma individual

Principal nome dos saltos ornamentais do Brasil, Ingrid Oliveira não participou das eliminatórias da plataforma individual no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Gwangju, na Coreia do Sul. Ela não teve condições de competir nesta terça-feira (no horário local) por causa de uma lesão que também coloca em risco a sua participação nos Jogos Pan-Americanos de Lima.

Ingrid está com uma contusão no punho, problema que a levou a chorar durante a disputa da final da plataforma mista, em que competiu ao lado de Isaac Souza, ficando na oitava colocação. Agora, então, não teve condições de participar das eliminatórias na plataforma individual. E corre o risco de ficar fora do Pan, que terá a disputa dos saltos ornamentais ocorrendo de 1º a 5 de setembro.

Sem Ingrid, o Brasil foi representado na prova da plataforma de 10m por Andressa Mendes, que foi a 36ª colocada entre 38 participantes das eliminatórias, com 195,80 pontos, não conseguindo passar às semifinais, fase em que o melhor desempenho foi da chinesa Chen Yuxi, com 339,980.

NADO ARTÍSTICO – Também nesta terça-feira, Luisa Borges e Maria Clara Coutinho não participaram das eliminatórias da rotina livre do dueto misto, prova para a qual as brasileiras estavam escritas. O melhor desempenho no qualificatório foi das russas Svetlana Kolesnichenko e Svetlana Romashina, com 96,6667 pontos.