Ingrid Ohara critica homens brasileiros e elogia romantismo dos americanos: ‘Perdi um pouco o brilho’

Da Redação 04/03/2024 - 19:32

A influenciadora e atriz Ingrid Ohara abriu o coração e revelou seu descontentamento com a postura de alguns homens brasileiros em relação às mulheres. Após passar uma longa temporada nos Estados Unidos, ela confessou que se sente cansada da falta de cuidado e atenção que alguns homens demonstram, especialmente na fase da conquista.

As declarações foram feitas durante a sua participação no podcast “Bagaceira Chique”, de Luciana Gimenez. que foi ao ar na última sexta-feira, 1º.

Segundo a atriz, os americanos têm um hábito mais romântico e atencioso na hora de conquistar uma mulher, o que a fez repensar sua visão sobre os relacionamentos. Ingrid ainda ressaltou que se considera mais à moda antiga nesse quesito, preferindo gestos cavalheiros e atenção especial por parte dos pretendentes.

“Perdi um pouco do brilho com os brasileiros. Os gringos tem o hábito da conquista, te levam pra jantar, eu gosto mais assim, eles ligam para saber se estamos bem, mandam mensagem… Por aqui os caras costumam sumir. Não gosto dessas coisas, não”, queixou-se ela.

“A maior conexão que você tem com a pessoa é fazer sexo, a energia da pessoa fica seis meses em você. Eu vejo muito isso em amigas minhas que transam com o cara e depois ele a vê na festa e nem cumprimenta. Já vi várias amigas minhas que tem um “ficante preferido” e chega no evento, o cara nem fala com ela. Eu não aceito essa situação, ou arrumo outro ou ensino a pessoa como quero ser tratada”, revelou Ingrid.

A apresentadora concordou com as declarações da entrevistada, afirmando que também valoriza o cuidado e atenção dos homens em um relacionamento.

