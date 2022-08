Ingrid Martins estreia contra campeãs de Slam no WTA de Cleveland

Parceria Lance & IstoÉ 20/08/2022 - 15:58 Compartilhe

Atleta da Rio Tennis Academy, Ingrid Martins, número 187 do mundo nas duplas, conheceu suas rivais de estreia no WTA 250 de Cleveland, nos EUA, evento de alto nível do circuito mundial, realizado no piso duro.

A carioca e a britânica Emily Smith enfrentam as tchecas Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova, tenistas com títulos de Roland Garros e Wimbledon.

A brasileira jogará seu terceiro evento WTA no currículo e soma semifinal em Rabat, no Marrocos, e quartas de final em Washington, nos EUA.

