Atleta da Rio Tennis Academy, do Rio de Janeiro, Ingrid Martins levantou, neste sábado, o troféu do W60 de Oeiras, em Portugal, evento com premiação de US$ 60 mil e terá seu melhor ranking na carreira.







A carioca e a mexicana Fernanda Contreras derrotaram na final as tchecas Renata Vorakova e Jesika Maleckova por 6/3 6/2 após 1h11min.

Este é o primeiro título do ano de Ingrid e o 12º na carreira nas duplas.

Atual 87ª do mundo, ela terá seu melhor ranking e se aproximará do top 80.

A Rio Tennis fica em Laranjeiras e tem parceria com a INNI e a Joma.

