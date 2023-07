Ingrid Martins aplica ‘pneu’, vence jogo de ‘dois dias’ e conquista seu 1º título WTA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 9:35 Compartilhe

A brasileira Ingrid Martins fez história neste domingo ao conquistar o seu primeiro título WTA na carreira no torneio 250 de Bad Homburg. Ao lado da belarussa Lidziya Marozava, venceu a dupla formada pela japonesa Eri Hozumi e pela romena Monica Niculescu por 2 sets a 0, com direito a ‘pneu’ por 6/0 e 7/6 (7/3), em jogo que iniciou no sábado, foi suspenso pela chuva e terminou apenas na manhã deste domingo.

Ingrid Martins conquista o título após bater na trave em maio. Novamente ao lado da belarussa, perdeu a final do WTA 250 de Rabat, no Marrocos, para a americana Sabrina Santamaria e a russa Yana Sizikova. Na época, o resultado havia sido o melhor da carreira da brasileira.

Com a vitória neste domingo, a carioca sobe 15 posições no ranking da WTA e aparece no 58º lugar. Já Marozava, que conquistou o seu quinto título da carreira, é a 59ª colocada.

A final do WTA 250 de Bad Homburg foi iniciada no sábado e a brasileira já dava mostras do que estava por vir. Antes da partida ser interrompida por causa da chuva, Ingrid Martins e Marozava venciam por 3/0 e tinha um break-point para ampliar a vantagem.

No domingo, elas mantiveram o ritmo e fecharam o primeiro set por 6/0 sem muita dificuldade. O jogo, no entanto, mudou no segundo set. Sem nenhuma quebra, a partida foi decidida apenas no tie-briek, com a brasileira levando a melhor por 7-3.

