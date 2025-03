Ingrid Guimarães relata abuso de companhia aérea em voo

Ingrid Guimarães, 52 anos, usou o seu perfil no X, antigo Twitter, na noite deste domingo, 9, para relatar um abuso que sofreu de uma companhia aérea.

A atriz contou que entrou no avião em Nova York, Estados Unidos, com destino ao Brasil no último sábado, 8, quando foi constrangida por funcionários da empresa aeroviária, que exigiram, em tom agressivo, que ela deixasse o assento que comprou na classe premium economy para outra pessoa sentar.

Após discussões em tom de ameaça, a artista se sentiu coagida e deixou o assento para ir para a classe econômica. Em um longo desabafo, Ingrid contou que os funcionários da companhia aérea mandaram sua irmã e seu cunhado “calarem a boca”, e um deles disse a ela que teria de sair do lugar “por bem ou por mal”.

Por fim, após Guimarães deixar o assento que havia comprado, lhe entregaram um voucher que dará US$ 300 de desconto em uma próxima viagem.

Confira o relato completo abaixo:

Uma pergunta: alguém aqui ja teve problemas com a @AmericanAirBR @AmericanAir ???? — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Eu vivi uma um situação absurda num vôo da @AmericanAir vindo de Nova York ontem! Digamos uma situação abusiva mesmo. — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Comprei uma passagem na Premiun Economy e quando ja estava sentada com o cinto colocado um funcionário me comunicou que eu teria que sair do meu lugar e ir pra classe econômica pq tinha quebrado uma cadeira ma executiva e a pessoa ia pegar meu lugar. Tipo é uma regra, sai do seu… — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Eu disse que não ia sair do meu lugar, que não conhecia essa regra, e que era meu direito. Eles começaram a me coagir dizendo que eu nunca mais viajaria de @AmericanAir .Eu disse: tudo bem. Aí foram aparecendo 3 pessoas ,todas me ameaçando e dizendo que o vôo não ia sair, que… — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Aí eu disse : não vou sair. É o meu lugar,eu paguei por ele e não vou pra um lugar pior. Ai veio una funcionária gritando : vamos todos descer do avião pq uma passageira não está colaborando. Não satisfeita ela anunciou no microfone num vôo cheio de brasileiros que todo mundo ia… — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Minha irmã e meu cunhado que falam um ingles melhor tentaram ajudar e a mulher simplesmente mandou eles calarem a boca. Detalhe : o único comissário brasileiro que tinha me disse a seguinte frase: “Querida melhor vc sair por bem ou por mal.” Tá bom pra vcs?? @AmericanAirBR… — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025

Eu fiquei constrangida pq alguns brasileiros que não sabiam da situação começaram a gritar comigo. E é claro que diante de um constrangimento público eu fui pra classe ecônomica. Coação, abuso moral, desrespeito e ameaças. Em troca deram um voucher sem me explicar nada, apenas um… — Ingrid Guimaraes (@IngridGuimaraes) March 9, 2025