Ingrid Guimarães posta vídeo de Paulo Gustavo: “saudade até dos bullyings”

Nesse sábado, 22, a atriz Ingrid Guimarães compartilhou um vídeo em suas redes sociais e lamentou a saudades que sente do amigo Paulo Gustavo, que morreu recentemente em decorrência do Covid-19. “Sabadou com saudades até dos bullyings dele, dos vídeos, das fofocas, dos esporros hilários, de falar de carreira, saudade de ter futuro”, escreveu ela no Instagram.

No vídeo, o comediante faz uma “denúncia” dizendo que Ingrid deveria estar trabalhando, mas que ela está trapaceando com o celular embaixo do braço, enquanto faz uma cena em que está morta dentro do caixão. “Ela tá morta no caixão, com filó na cara, zero concentrada. Ela tá mau caráter mesmo, passando a perna. Tô fazendo o vídeo, por quem sabe o pessoal da produção está me assistindo…”, brincou ele.

