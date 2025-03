Ingrid Guimarães afirma que foi escolhida para mudar assento por ser mulher

Ingrid Guimarães, 52 anos, relatou em detalhes o episódio em que foi coagida e constrangida pela companhia aérea American Airlines, no dia 7 de março, durante entrevista do “Fantástico”, no último domingo, 16.

A atriz, que entrou em um voo em Nova York com destino ao Rio de Janeiro, se sentiu obrigada a trocar de assento após ser atacada, de forma grosseira, pelos profissionais da aeronave e pelos demais passageiros, que não sabiam o que estava acontecendo.

A artista disse que ouviu que o motivo de ela ter sido “escolhida” para trocar o assento e fazer um “downgrade” — quando um passageiro de uma classe superior é transferido para uma inferior – teria sido por ela ser uma “mulher viajando sozinha”.

“São vários motivos. Um deles é o tipo de tarifa, uma tarifa mais barata, e a segunda coisa que ele me disse: ‘é isso, normalmente, uma mulher viajando sozinha’. Mulher, sozinha, brasileira e que não tem inglês fluente, nós somos uma presa fácil. Duvido se fosse um homem americano, eles teriam tirado dessa maneira como me tiraram. O problema não foi me tirar, foi a forma como eles fizeram”, desabafou.

“Já estava com o cinto afivelado, já pronta para voar e eles foram lá: ‘Olha, nós temos uma notícia ruim. Você vai para a econômica’. Aí eu falei: ‘o quê?’. Uma cadeira da executiva quebrou e eles escolheram uma pessoa da premium economy, que é aquela classe entre a executiva e a econômica, para sair. Aí eu falei: ‘não, eu não vou sair, não. Eu comprei e eu vou continuar aqui’. Aí começaram as ameaças”.

“Se você não sair, você nunca mais viaja da American Airlines. Aí chamaram o comissário brasileiro, que veio em um tom superagressivo, dizendo o seguinte: ‘você vai ter que sair ou por bem ou por mal, porque se você não sair, eles vão tirar todo mundo do voo, você vai sair do voo junto e depois você não volta’. Depois pegaram o microfone e falaram em inglês: ‘vai todo mundo ter que descer do voo, porque tem uma passageira que não está contribuindo'”, contou.

E, neste momento, a atriz falou de como se sentiu ao perceber o julgamento das pessoas, que não sabiam o que estava acontecendo: “Todos os brasileiros em pé olhando para mim, aí uma mulher que estava na primeira fila com um bebê de colo começou a gritar comigo e falou: ‘é isso mesmo, Ingrid?! A gente vai ter que descer por causa de um capricho seu?’ Porque não foi explicado para os brasileiros que eu estava ali sendo arrancada. Aí eu falei: ‘eu vou sair, né?'”.

“Eu me senti muito acuada, constrangida, com vergonha e com medo. Essa sensação é muito ruim de sentir medo dentro de um voo”, desabafou.

O episódio viralizou depois que ela desabafou no X, antigo Twitter, e gravou um vídeo no Instagram, no dia seguinte, para dar detalhes do ocorrido.