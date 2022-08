Ingressos para jogos da Argentina na Copa são os mais procurados

AFP 25/08/2022 - 13:05 Compartilhe

Os ingressos para os jogos da Argentina pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 são os mais procurados, informou a organização do torneio, que começa daqui a menos de três meses.

Em uma entrevista à agência de notícias nacional do Catar, a QNA, o diretor do comitê organizador do Mundial, Nasser Al-Khater, disse que o jogo entre Argentina e México, no dia 26 de novembro, é o “mais solicitado”, seguido pelo duelo da ‘Albiceleste’ contra a Arábia Sautida, quatro dias antes, na estreia dos argentinos na competição.

No total, 2,45 milhões de ingressos foram vendidos para a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio, anunciou a Fifa na semana passada.

Catar (país sede), Estados Unidos, Arábia Saudita, México, Emirados Árabes Unidos, França, Argentina, Brasil e Alemanha lideram as vendas de entradas por país de residência, segundo a entidade máxima do futebol.

O número total de ingressos disponíveis é de 3 milhões, dos quais um terço estão reservados para patrocinadores e colaboradores.

A Fifa deve anunciar no final de setembro as datas da fase de vendas “de última hora”.

