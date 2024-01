Ingressos para a final da Supercopa do Brasil começam a ser vendidos neste sábado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 21:10 Para compartilhar:

Os ingressos para a decisão da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, agendado para o dia 4 de fevereiro, no estádio do Mineirão, começam a ser vendidos a partir deste sábado.

A comercialização terá início às 14h e os bilhetes podem ser adquiridos por meio do site www.bilheteria.com. As entradas também estarão à disposição dos interessados na bilheteria sul do Mineirão. De segunda à sexta, o horário é das 8h às 18h. Já no sábado e no domingo funcionamento é das 9h às 17h.

Além das meia-entradas, haverá venda de meia-entrada social, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível, que será acolhido no acesso ao estádio. A partir de sábado também estarão disponíveis ingressos gratuitos para crianças com até 12 anos na bilheteria do Mineirão. Já para o restante do público, serão comercializados valores de entrada inteira.

A edição da Supercopa do Brasil deste ano apresenta um clássico paulista na disputa do troféu. O Palmeiras garantiu a sua vaga com a conquista do título do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo ganhou o direito de estar nesta decisão ao faturar a Copa do Brasil sobre o Flamengo em dois jogos. No Rio, a equipe do Morumbi venceu o confronto de ida por 1 a 0. Na volta, com o apoio da torcida, a equipe comandada por Dorival Júnior deu a volta olímpica com o empate de 1 a 1.

