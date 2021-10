Ingressos de arquibancada para Vasco x Coritiba estão esgotados; clube venderá carga extra Será disponibilizada uma carga extra de 200 bilhetes provenientes de estornos e retornos. Não haverá aumento na carga total de ingressos que estão à disposição do público: 7.700

O próximo compromisso do Vasco na Série B terá novamente a presença da torcida em São Januário, contra o Coritiba, sábado, às 16h30. Diante disso, o clube anunciou, na tarde desta quinta-feira, que os ingressos de arquibancada estão esgotados e que será disponibilizada uma carga extra de 200 bilhetes provenientes de estornos e retornos.

Desse modo, não haverá aumento na carga total de ingressos que estão à disposição do público: 7.700. Vale lembrar que como existem alguns pontos do estádio e da sede que seguem em manutenção estrutural, a venda não será de 11 mil ingressos, conforme planejado anteriormente.

Para o jogo, o valor dos ingressos variam de acordo com a categoria do plano de sócio. O valor mais barato para associados é de R$ 12 (arquibancada) e o mais caro é R$ 50 (social). Cabe salientar que o valor integral dos bilhetes é de R$ 40 (arquibancada) e R$ 100 (social).

– Os torcedores que estiverem em dia com o esquema de vacinação, seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não precisarão fazer o teste de antígeno para a Covid-19 – informou o Vasco em seu site oficial. Confira aqui os laboratórios credenciados para a partida.



CONFIRA OS VALORES DOS INGRESSOS

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00

Setor Arquibancada:



Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$12,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$12,00

Estatutário Norte a Sul – R$20,00

Estatutário Camisas Negras – R$20,00

Estatutário – R$20,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$12,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$12,00

Norte a Sul – R$20,00

Camisas Negras – R$36,00

Será necessária a retirada de ingresso físico e pulseira específica para a partida em pontos de troca, por determinação da Polícia Militar, para que o torcedor vascaíno tenha acesso à São Januário.

PONTOS DE RETIRADA E HORÁRIOS

Quinta-feira, 14/10:

Bilheteria Mega Loja – 15h às 21h

Bilheteria 5 – 15h às 21h

Bilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 15h às 21h

Sexta-feira, 15/10:

Bilheteria Mega Loja – 10h às 17h

Bilheteria 5 – 10h às 17h

Bilheteria 11 (Gratuidades por lei) – 10h às 17h

Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Icaraí – 14h às 21h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Méier – 14h às 21h

Gigante da Colina Copacabana – 12h30 às 19h30

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Rocinha – 14h às 21h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 14h às 21h

Gigante da Colina Park Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Top Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Boulevard – 14h às 21h

Gigante da Colina Norte Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina São Gonçalo – 14h às 21h

Gigante da Colina Aerotown – 14h às 21h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 14h às 21h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 14h às 21h

Sábado, 16/10 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 8h às 13h30

Bilheteria 5 – 8h às 13h30

Sede Naútica da Lagoa – 10h às 17h

Gigante da Colina Icaraí – 10h às 17h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Méier – 10h às 17h

Gigante da Colina Copacabana – 10h às 17h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Rocinha – 10h às 17h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 10h às 17h

Gigante da Colina Park Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Top Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina Boulevard – 10h às 17h

Gigante da Colina Norte Shopping – 10h às 17h

Gigante da Colina São Gonçalo – 10h às 17h

Gigante da Colina Aerotown – 10h às 17h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping –10h às 17h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 10h às 17h







SOBRE A RETIRADA DO INGRESSO E PULSEIRA DE ACESSO AO ESTÁDIO



Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

• Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

• Documento oficial com foto;

• Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);

• Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso e pulseira (Em casos de menores de 15 anos);

Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.

ATENÇÃO: Todos os torcedores deverão realizar upload do comprovante de vacinação, exceto menores de 12 anos, no site www.veussaude.com.br/validavacinavasco.

Considera-se ciclo vacinal completo:

– Maiores de 60 anos com dose de reforço (3ª dose) realizadas até o dia 02 de outubro;

– 12 a 59 anos com a segunda dose (ou dose única) realizadas até o dia 02 de outubro;

– Menores de 12 não precisam comprovar vacina, porém deverão realizar teste AG negativo.

Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada. Reforçamos ainda que apenas o portador do ingresso pode realizar a troca, ou seja, não é permitida a retirada para terceiros. No momento da retirada do ingresso uma pulseira será colocada no punho do torcedor e não poderá ser retirada até o fim da partida em questão.

RETIRADA DE GRATUIDADES POR LEI

No caso da retirada de gratuidades previstas por lei, crianças menores de 12 anos, PCD (e seu acompanhante) e adultos maiores de 65 anos, o torcedor também deverá estar habilitado para o evento junto ao sistema da Veus Saúde, portando documento oficial com foto e documento que comprove o benefício da gratuidade.

A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 14/10 e 15/10, na bilheteria 11 de São Januário, de 10h às 17h.



ACESSO AO ESTÁDIO

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico, documento original com foto e pulseira entregue em um dos pontos de retirada.

Social – portão principal e portão 19

Arquibancada – portão 9A e 9B

