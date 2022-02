Ingressos à venda para Vasco x Nova Iguaçu: confira valores e como comprar Entradas para o terceiro jogo do Cruz-Maltino no Estadual variam de R$ 12 a R$ 100

Estão à venda os ingressos para o duelo entre Vasco e Nova Iguaçu, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. A partida será em São Januário, nesta quarta-feira, às 21h35. Os ingressos custam de R$ 12 a R$ 100 e podem ser adquiridos em sociogigante.com e nos locais abaixo. É necessário também comprovar o cumprimento do ciclo vacinal contra a Covid-19 em www.veussaude.com.br/validavacinavasco.

Confira os valores, postos físicos de venda de ingressos e mais informações para Vasco x Nova Iguaçu:

Valores:

Social – R$100,00

Arquibancada – R$40,00

Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW

Planos e valores por setor:

Setor Social:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$30,00

Estatutário Caldeirão Mais – R$50,00

Estatutário Caldeirão – R$50,00

Estatutário Norte a Sul – R$50,00

Estatutário Camisas Negras – R$50,00

Estatutário – R$50,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$30,00

Setor Arquibancada:

Estatutário Dinamite – Check in

Estatutário Colina Mais – Check in

Estatutário Colina – R$12,00

Estatutário Caldeirão Mais – Check in

Estatutário Caldeirão – R$12,00

Estatutário Norte a Sul – R$20,00

Estatutário Camisas Negras – R$20,00

Estatutário – R$20,00

Sócio Dinamite – Check in

Colina Mais – Check in

Colina – R$12,00

Caldeirão Mais – Check in

Caldeirão – R$12,00

Norte a Sul – R$20,00

Camisas Negras – R$36,00

Pontos de retirada e horários:

Terça-feira, 01/02:

Bilheteria Mega Loja – 11h às 18h

Bilheteria 05 (Gratuidades por lei) – 11h às 18h

Gigante da Colina Barra Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Nova América Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina São Gonçalo – 11h às 18h

Gigante da Colina Top Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Boulevard – 11h às 18h

Gigante da Colina Cariocas Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 11h às 18h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 11h às 18h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Park Jacarepaguá – 11h às 18h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Norte Shopping – 11h às 18h

Gigante da Colina Niterói – 11h às 18h

Gigante da Colina Aerotown – 11h às 18h

Gigante da Colina Calabouço – 11h às 18h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 11h às 18h

Quarta-feira, 02/02 – Dia do jogo:

Bilheteria Mega Loja – 15h às 19h35

Bilheteria 21 – 15h até 19h35

Bilheteria 11 (VISITANTE) – 15h às 22h15

Gigante da Colina Barra Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Nova América Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina São Gonçalo – 13h às 20h

Gigante da Colina Top Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Via Parque Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Boulevard – 13h às 20h

Gigante da Colina Cariocas Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Jardim Guadalupe – 13h às 20h

Gigante da Colina Shopping Caxias – 13h às 20h

Gigante da Colina Grande Rio Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Park Jacarepaguá – 13h às 20h

Gigante da Colina Bangu Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Norte Shopping – 13h às 20h

Gigante da Colina Niterói – 09h às 14h

Gigante da Colina Aerotown – 13h às 20h

Gigante da Colina Calabouço – 9h às 17h

Gigante da Colina Copacabana – 11h às 18h

Gigante da Colina Tijuca Off Shopping – 13h às 20h

Sobre a retirada:

Para retirada do ingresso o torcedor deverá apresentar os seguintes documentos:

Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

Documento oficial com foto;

Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada);

Termo de concordância preenchido e assinado pelo responsável no ato da retirada do ingresso (Em casos de menores de 15 anos);

Estar habilitado junto ao sistema da Veus Saúde.

ATENÇÃO: Todos os torcedores acima de 18 anos deverão realizar upload do comprovante de vacinação no site www.veussaude.com.br/validavacinavasco.

Podem comparecer ao evento:

Pessoas entre 18 anos a 49 anos com:

– Dose única;

– Duas doses – Caso a última dose seja menor que 4 meses;

– Dose de reforço (3ª dose) – Caso a última dose seja maior que 4 meses.

Pessoas acima de 50 anos com:

– Dose única + dose de reforço;

– Dose de reforço (3ª dose).

Menores de 18 não precisam comprovar o esquema vacinal.

Em caso de convidado, o titular do plano deverá encaminhar o voucher para que o mesmo possa realizar a retirada.

A retirada da gratuidade deverá ser feita nos dias 31/01, segunda-feira e 01/02, sexta-feira, na bilheteria 05 de São Januário.

Do acesso:

Forma de acesso ao estádio: Ingresso físico (não sócios e convidados), carteirinha (sócios titulares ou dependentes) e documento original com foto.

Arquibancada: Portões 5, 9A, 9B e 9C.

Gratuidade: Portão 8.

Social: Portão principal e 19.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais