Ingresso, teste, descontos: veja todas as informações sobre a volta da torcida do Fluminense ao estádio Torcedor pode comprar os bilhetes a partir deste sábado, às 10h, e terá que fazer teste de Covid-19 para acessar o Maracanã

O Fluminense já tem data marcada para reencontrar a torcida no Maracanã. Na próxima quarta-feira, 6 de outubro, às 21h30, diante do Fortaleza, o Tricolor terá direito a até 20 mil pessoas dentro do estádio. Os ingressos começam a ser vendidos neste sábado, às 10h, e custam R$ 80 (R$ 40 a meia) para os setores Sul, R$ 100 (R$ 50 a meia) para Leste Inferior e R$ 300 (R$ 182,50 a meia) no Maracanã Mais. O desconto para sócios varia de 30% a 100%, de acordo com planos e setores.

Para ter acesso ao estádio, os torcedores deverão estar em dia com a vacinação contra a Covid-19, obedecendo ao cronograma instituído pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Ou seja, quem tomou a primeira dose poderá assistir ao jogo desde que ainda não tenha chegado a data para tomar a segunda. Quem tomou a segunda dose, dose única e ainda a de reforço está apto a ir ao Maracanã. Além disso, há a obrigação de realizar testagem a partir de 48 horas antes ao evento, por meio de teste de antígeno de SARS-CoV-2 por swab. Todos devem usar máscara.

Veja aqui todos os laboratórios credenciados para os testes dos torcedores do Fluminense para o confronto com o Fortaleza.

VEJA ABAIXO TODAS AS INFORMAÇÕES:

VALORES:

Setor Sul

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 20

– Guerreiro – R$ 56

Não-Sócios

– Inteira – R$ 80

– Meia-entrada – R$ 40

Setor Leste Inferior

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – R$ 0

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 25

– Guerreiro – R$ 70

Não-Sócios

– Inteira – R$ 100

– Meia-entrada – R$ 50







Maracanã Mais

Sócios

– Tricolor de Coração, Check-Ins 2021, Pacote Futebol, Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – R$ 182,50

Não-Sócios

– Inteira – R$ 300

– Meia-entrada – R$ 182,50

Abertura das vendas:

Sócios, em www.fluminense.com.br/portaldosocio, na aba “Check-In”

– Tricolor de Coração, Check-Ins 2021 e Pacote Futebol – 02/10 (Sábado), às 10h

– Sócio Futebol, Eterno Amor e Pacote Jogos – 02/10 (Sábado), às 14h

– Guerreiro – 02/10 (Sábado), às 18h

Não-Sócios: 02/10 (Sábado), às 20h, em fluminensefc.futebolcard.com

Encerramento das vendas: 06/10 (quarta-feira), às 13h

O QUE FAZER DEPOIS DE COMPRAR OS INGRESSOS?

– Uma das premissas obrigatórias para o acesso ao estádio é a apresentação do comprovante do ciclo vacinal em dia e exame de Covid-19 com resultado negativo.

– O comprovante de vacinação deverá ser enviado a partir do dia 04/10 (segunda-feira), pelo site https://www.veussaude.com.br/validavacinaflu

– O exame de Covid-19 deverá ser realizado exclusivamente nos laboratórios credenciados pelo Fluminense para essa partida a partir das 21h30 do dia 04/10 (segunda-feira).

– De posse do voucher de compra do ingresso ou e-mail de confirmação da compra do ingresso e da carteira/comprovante de vacinação contra a Covid-19, dirija-se a uma das unidades de atendimento dos laboratórios credenciados. É obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação (original e cópia) ou a impressão do documento emitido pelo aplicativo Conecte SUS para a realização do exame.

– Para a realização do exame, será solicitada a assinatura de um termo de consentimento para compartilhamento de informações pelo laboratório ao Fluminense e à Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Todo o procedimento obedece à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). O resultado do teste é enviado diretamente ao Fluminense (o torcedor também recebe o resultado por e-mail posteriormente, não havendo necessidade de permanecer no local).

– Não é necessário pedido médico para a realização do teste.

E SE O RESULTADO FOR POSITIVO? Caso o resultado do teste seja positivo, o torcedor perde imediatamente seu direito de acessar o estádio no dia do jogo. Os valores investidos na compra do ingresso serão estornados. Porém, o valor do teste não será reembolsado.

Fluminense terá torcida no Maracanã (Foto: BRUNO HADDAD/FFC)

RETIRADA DO INGRESSO

O próximo passo será a retirada do ingresso e da pulseira de acesso ao estádio. Para isso, o torcedor deverá comparecer a um dos locais de retirada portando, obrigatoriamente, uma cópia do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em dia, do resultado do teste negativo para Covid-19 e o voucher do ingresso impressos. Confira os pontos de retirada:

Laranjeiras – Sede do Fluminense (Rua Álvaro Chaves, 41)

– Dia 05/10 (terça-feira), das 10h às 20h

– Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 19)

Maracanã – Bilheterias 1 e 2

– Dia 05/10 (terça-feira), das 10h às 20h

– Dia 06/10 (quarta-feira), das 8h às 14h

Niterói – Loja Oficial Fluminense FC (Rua Gavião Peixoto, 104, Icaraí)

– Dia 05/10 (terça-feira), das 10h às 17h

– Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

Nova América – Loja Oficial Fluminense FC (Av. Pastor Martin Luther King Jr, 126, Loja 1406)

– Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

– Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 19h

Shopping Caxias – Loja Oficial Fluminense FC (Rodovia Washington Luiz, 2895, Loja 202 D)

– Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

– Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

Park Shopping Campo Grande – Loja Oficial Fluminense FC (Estrada do Monteiro, 1200, Loja 206 S, Piso L2)

– Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

– Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

Américas Shopping – Loja Oficial Fluminense FC (Av. das Américas, 15500, Loja 111 A)

– Dia 05/10 (terça-feira), durante o horário de funcionamento do shopping

– Dia 06/10 (quarta-feira), das 10h às 16h

*IMPORTANTE: Gratuidades só poderão ser retiradas em Laranjeiras e no Maracanã.

ACESSO AO ESTÁDIO

Setor Sul – Portão C

Setor Leste – Portão D

Maracanã Mais – Portão A

Não será necessário que o torcedor apresente o comprovante de vacinação e o resultado do exame na data do jogo. O público deverá obedecer a marcação dos assentos, somente utilizando aqueles autorizados para uso. É vedada a entrada com alimentos e bebidas no estádio. É obrigatório o uso de máscara.

MEIA-ENTRADA E GRATUIDADE

O comprovante de meia-entrada e gratuidade será cobrado no momento da compra do ingresso e no acesso ao estádio. Caso não tenha direito ao benefício, o portador do ingresso não terá acesso ao jogo e o teste de Covid-19 não será reembolsado.

De acordo com o Decreto Municipal, fica estabelecido que “o acesso e a permanência de indivíduos menores de 12 anos em estabelecimentos autorizados a realizarem eventos-teste deverá se dar quando devidamente acompanhados pelos pais ou responsáveis legais, com manifesto de concordância de participação e após ter sido testado negativo nas 48 horas anteriores ao evento, por meio de pesquisa do antígeno de SARS-CoV-2 por swab”.

Os responsáveis e acompanhantes dos beneficiários mencionados acima deverão, obrigatoriamente, possuir ingresso para o mesmo setor, não se estendendo a estes o benefício da gratuidade.

