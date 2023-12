‘Ingrato, interesseiro e sem caráter’, diz Eliezer sobre Rodrigo Mussi

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 19/12/2023 - 10:24 Para compartilhar:

O influencer Eliezer voltou a criticar o comportamento do ex-amigo de reality show Rodrigo Mussi nas redes sociais após ele fazer um comentário sobre a reportagem do Fantástico, no último domingo, 17, com acusações e investigações da relação de famosos com a Blaze.

Após o marido de Viih Tube dizer que Mussi viveu, após seu grave acidente de carro, às custas da sua esposa em entrevista ao colunista Lucas Pasin, algumas críticas foram feitas a ele – inclusive que ele estava “jogando na cara” a boa ação feita ao rapaz.

“Eu não estou jogando nada na cara, NÃO FUI EU QUE PAGUEI, não tem como eu jogar na cara. Só você pensar. Quem poderia ter feito, nunca fez e ficou e continua quieta esse tempo todo, mesmo sendo atacada. Estou expondo minha opinião igual todos vocês. Ela ajudou, ele nunca agradeceu, ela nunca cobrou e agora ele ataca ela para querer mídia. Um ingrato, interesseiro e sem caráter. Só falei o que eu acho dele, que morou na casa dela por meses e agora ele retribui atacando ela”, disse Elizer.

