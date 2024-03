Ingra Soares emociona web ao mostrar filho prestes a ter alta após 7 meses internado na UTI; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/03/2024 - 8:27 Para compartilhar:

Ingra Soares, de 32 anos, usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 29, para falar sobre o filho Arthur, fruto do casamento com Zé Vaqueiro. O pequeno está internado desde o nascimento, há 7 meses. Agora, o casal vive a expectativa de que ele tenha alta e possa ir para casa.

O vídeo, em que Ingra e o marido ninam o bebê ainda no hospital, foi publicado nas redes sociais, e emocionou internautas.

“Emocionadíssima aqui. Meu Deus, muito obrigada! Ingra e Zé, gritos de alegria aqui! Deus abençoe vocês”, comentou uma internauta. “Chorando aqui”, escreveu outra seguidora.

Arthur nasceu no dia 24 de julho de 2013 com uma malformação congênita, decorrente da síndrome da trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau.

