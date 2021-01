Inglês, Espanhol, Fla-Flu, Série B… Veja onde assistir aos jogos desta segunda-feira Dia terá confrontos dos principais campeonatos da Europa e clássico decisivo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20

Após um fim de semana agitado, com várias partidas ao redor do mundo, a segunda-feira ainda reserva bons jogos para o fã do esporte. Desde confrontos pelos principais campeonatos europeus até jogos decisivos na Série B do Brasileirão e clássico no Sub-20, os torcedores poderão acompanhar diversas partidas ao longo do dia.

+ Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contrato

Na Inglaterra, Southampton e Liverpool se enfrentam às 17h (de Brasília), no fechamento da 17ª rodada da Premier League. No mesmo horário, mas pelo Campeonato Espanhol, Valencia e Cádiz medem forças no Mestalla. Mais cedo, às 14h, Benfica e Santa Clara voltam a campo para retomarem a partida que começou neste domingo e precisou ser interrompida pela forte chuva.

No Brasil, dois jogos fecham a 32ª rodada da Série B em duelos diretos na briga pela fuga do rebaixamento. Outra partida decisiva é o segundo jogo das quartas de final do Brasileirão Sub-20 entre Flamengo e Fluminense. Na partida de ida, o Rubro-Negro venceu por 3 a 1, na Gávea.

E MAIS:

Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão:

14h – Santa Clara x Benfica

Campeonato Português

Onde assistir: Fox Sports 2

15h – Fluminense x Flamengo

Campeonato Brasileiro Sub-20 – Quartas de Final

Onde assistir: SporTV ou MyCujoo

17h – Southampton x Liverpool

Campeonato Inglês

Onde assistir: ESPN Brasil

17h – Valencia x Cádiz

Campeonato Espanhol

Onde assistir: Fox Sports

17h – Paraná x Botafogo-SP

Campeonato Brasileiro – Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

20h – Confiança x Náutico

Campeonato Brasileiro – Série B

Onde assistir: SporTV e Premiere

20h – Londrina x Paysandu

Campeonato Brasileiro – Série C

Onde assistir: DAZN

E MAIS:

Veja também