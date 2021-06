Inglaterra x Escócia: onde assistir e prováveis escalações Confronto entre duas das seleções do Reino Unido é importante para definir o rumo do Grupo D da Eurocopa

Nesta sexta-feira, a Seleção da Inglaterra recebe a Seleção da Escócia no Estádio de Wembley, na cidade de Londres, pela segunda rodada do Grupo D da Eurocopa. O confronto, que terá início às 16h (de Brasília), é importante para definir o rumo das duas seleções britânicas.

A Inglaterra chega no confronto contra a Escócia após vencer a Seleção Croata por 1 a 0 em sua estreia na Eurocopa. Contra os escoceses, os ingleses podem garantir a sua classificação no mata-mata da competição, mas a vitória é necessária.

– O jogo do outro dia foi um começo muito bom para nós, contra uma equipe muito difícil na Croácia, mas jogamos bem, administramos bem o jogo, passamos muito bem naquele jogo. Claro, há espaço para melhorar. Será um tipo de jogo totalmente diferente, (com) o clima, especialmente por ser um jogo noturno, então vamos ter que fazer o que fazemos e nos concentrar em nós e, com sorte, isso será o suficiente para conseguir a vitória – disse Kane, capitão da Inglaterra.

Ao contrário da Inglaterra, a Escócia não teve um bom início de Eurocopa, e perdeu para a República Tcheca por 2 a 0 em sua estreia na competição. Contra o seu adversário mais antigo, o time da Escócia planeja conseguir uma vitória para se recuperar na Euro.

– Acho que sempre seremos azarões, quer tenhamos vencido na segunda-feira ou não. Eles têm uma população de 55 milhões; temos uma população de 5 milhões. Eles têm superestrelas em todo o seu time, então sempre seremos azarões, mas espero que seja adequado para nós e temos algumas superestrelas próprias – disse McGinn, meio-campista da Escócia.

FICHA TÉCNICA

INGLATERRA x ESCÓCIA – Eurocopa, Grupo D

Data e horário: 18/06/2021, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)

Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)

Assistentes: Pau Cebrián Devís (ESP) e Roberto del Palomar (ESP)

Onde assistir: SporTV

INGLATERRA (Treinador: Gareth Southgate)

Pickford; Walker, Stones, Mings e Shaw; Rice, Kalvin Phillips e Mount; Sterling, Grealish e Kane.

ESCÓCIA (Treinador: Steve Clarke)

Marshall; Hendry, Hanley e Tierney; Forrest, McGinn, McTominay, McGregor e Robertson; Armstrong e Adams.

