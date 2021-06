Inglaterra x Alemanha: saiba onde assistir e as prováveis escalações Equipes se enfrentam em um dos jogos mais esperados do torneio, e quem perder dá adeus à competição. Duelo acontece nesta terça-feira, às 13h (de Brasília), em Londres

Em um dos jogos mais aguardados da Eurocopa até aqui, Inglaterra e Alemanha se enfrentam nesta terça-feira pelas oitavas de final do principal torneio de seleções do Velho Continente. A bola rola às 13h (de Brasília), no Estádio de Wembley, em Londres.

+ Veja a tabela, os jogos e o chaveamento da Eurocopa

INGLATERRA

O técnico Gareth Southgate disse que seu time vê o jogo contra a Alemanha como um desafio e que o English Team não deve temer os alemães.

– Temos derrubado esses marcos nos últimos três ou quatro anos e acho que essa é a nossa mentalidade, que não importa o que aconteceu antes. Vimos que a história pode ser criada e acho que os jogadores adoram esse desafio e devemos vê-lo como um desafio, em vez de temê-lo. Acho que é esse destemor que mantemos como equipe e a oportunidade que existe e acho que é assim que os jogadores veem isso para o jogo com a Alemanha – disse Southagate.

ALEMANHA

O técnico Joachim Löw, que pode fazer sua última partida à frente da Alemanha, elogiou a Inglaterra e disse que o duelo será bem aberto.

– É tudo ou nada a partir de agora. Temos estado erráticos, mas sabemos que podemos ser fortes se conseguirmos fazer algumas coisas certas em campo. Se não o fizermos, fica complicado para nós. Vai ser um tipo de jogo bem diferente contra a Inglaterra e devemos tirar proveito disso. A Inglaterra está em casa e terá de atacar. Será mais aberto do que contra a Hungria, mas temos de estar absolutamente no nosso dedos dos pés – disse Löw.

+ Duelos LANCE! Quem é melhor: Inglaterra ou Alemanha? Escolha e vote por posição!

E MAIS:

+ Confira os maiores artilheiros de seleções de todos os tempos



FICHA TÉCNICA

Inglaterra x Alemanha

Eurocopa – Oitavas de final

Data e horário: 29/06/2021, às 13h (de Brasília)

​Local: Estádio de Wembley, em Londres (ING)

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL)

Transmissão: TV Globo e SporTV

+ Saiba quais são os estádios da Eurocopa e veja qual a capacidade liberada para o público em cada um deles

Estádio de Wembley está pronto para a partida desta terça (Foto: AFP)

PROVÁVEIS TIMES

INGLATERRA (Técnico: Gareth Southgate)

Pickford; Walker, Stones, Maguire e Luke Shaw; Declan Rice, Kalvin Phillips; Phil Foden, Mason Mount e Sterling; Harry Kane.

ALEMANHA (Técnico: Joachim Löw)

Neuer; Ginter, Hummels e Rüdiger; Kimmich, Goretzka, Kroos e Gosens; Havertz, Müller e Gnabry.

E MAIS:

Veja também