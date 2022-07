Inglaterra x Alemanha: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final da Eurocopa feminina Inglaterra busca título inédito contra as maiores campeãs da Eurocopa







A Inglaterra encara a Alemanha neste domingo, às 13h (horário de Brasília), pela final da Eurocopa feminina. As Leoas buscam o inédito título da competição, enquanto as rivais estão acostumadas e buscam o 9º caneco do torneio.

COMO CHEGA A INGLATERRA

​Após ter realizado um grande início de torneio, com 100% de aproveitamento na fase de grupos, a Inglaterra chega com muita moral. Apesar da dificuldade diante da Espanha nas quartas de final, vencendo apenas na prorrogação, as Leoas voltaram a mostrar superioridade na goleada sobre a Suécia na semifinal.

COMO CHEGA A ALEMANHA

​A maior campeã da Eurocopa feminina, com oito títulos no total, chega na decisão com 100% de aproveitamento. Assim como as rivais, a Alemanha sofreu apenas um único gol e já deixou para trás Áustria e França no mata-mata.

FICHA TÉCNICA:

Inglaterra x Alemanha

Data e horário: 31/7/2022, às 13h (de Brasília)

Local: Wembley, em Londres (ING)

Onde assistir: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

INGLATERRA (Técnico: Sarina Wiegman)

Earps; Bronze, Bright, Williamson e Daly; Stanway e Walsh; Mead, Kirby e Hemp; White

Desfalques: Nenhum

ALEMANHA (Técnico: Martina Voss-Tecklenburg)

Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering e Rauch; Magull, Oberdorf e Dabritz; Huth, Buhl e Popp

Desfalques: Nenhum

