Inglaterra vence Japão e termina líder do grupo D na Copa feminina

A Inglaterra venceu o Japão por 2 a 0 nesta quarta-feira em Nice em seu terceiro jogo na Copa do Mundo feminina e ficou com o primeiro lugar do grupo D, onde as duas seleções já estavam classificadas para as oitavas de final.

A atacante Ellen White, contratada recentemente pelo Manchester City, abriu o placar para as inglesas aos 14 minutos.

White voltou a marcar, de pé esquerdo aos 39 minutos do segundo tempo e sentenciou a vitória.

“Estou muito feliz por ter contribuído para a equipe desta forma. Fazer isso com dois gols é um sonho”, destacou White, eleita a melhor jogadora da partida.

“Nós havíamos proposto vencer o grupo. Conseguimos. Já estamos pensando nas oitavas”, afirmou.

As jogadoras comandadas por Phil Neville podem eventualmente ter que enfrentar a China nas oitavas de final.

Camarões, Nova Zelândia, Chile ou até mesmo a Tailândia são também prováveis adversários.

As japonesas, campeãs em 2011 e finalistas em 2015, já haviam sido derrotadas por 2 a 0 pelas inglesas na fase de grupos há oito anos.

O Japão vai jogar nas oitavas contra Holanda ou Canadá, que se enfrentam na quinta-feira.

“Não estou satisfeita com nada, a não ser com a classificação. Antes de mais nada é preciso dizer que a Inglaterra é uma equipe excelente, muito forte, com atacantes muito rápidas. Tentamos fazer frente a elas mas o primeiro gol, que aconteceu a uns erros, nos desestabilizou”, afirmou a treinadora japonesa, Ayako Takakura.

