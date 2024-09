Inglaterra vence Irlanda (2-0) em Dublin na estreia do técnico Lee Carsley

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/09/2024 - 17:52 Para compartilhar:

A Inglaterra venceu neste sábado (7) a Irlanda por 2 a 0, em Dublin, num jogo da Liga das Nações da Uefa, que chamou especialmente a atenção por se tratar da estreia do treinador interino da seleção dos ‘Três Leões’, Lee Carsley.

Gareth Southgate anunciou a sua saída do cargo que ocupava desde 2016 dois dias depois da derrota para a Espanha na final da Eurocopa, na Alemanha, em meados de julho, o que marcou o início de uma nova era na seleção inglesa.

Carsley, que levou a Inglaterra ao título da Euro Sub-21 no ano passado, assumiu temporariamente enquanto a federação inglesa busca um sucessor permanente para Southgate.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, e o ex-treinador do Chelsea, Graham Potter, são considerados os favoritos.

A Inglaterra foi rebaixada há dois anos para a Liga B (segunda divisão) da Liga das Nações e, com isso, não luta pelo título desta nova edição 2024-2025 mas sim pela promoção à primeira divisão (Liga A).

Com essa missão, os ingleses começaram bem a primeira rodada graças aos gols de Declan Rice (aos 11 minutos) e Jack Grealish (26′), dois jogadores que no passado vestiram a camisa da seleção irlandesa nas categorias de base.

“Não há sensação melhor do que jogar pela Inglaterra”, garantiu Grealish, que admitiu que não ter sido convocado para a Eurocopa foi um duro golpe. “Foi difícil, mas me deu mais motivação para ganhar um novo impulso”, disse ele.

Apesar de vários desfalques (entre eles Bellingham, Foden e Palmer), a seleção dos ‘Três Leões’ mostrou mais criatividade do que durante toda a Eurocopa na Alemanha, com um futebol mais dinâmico.

– Vaias da torcida irlandesa –

Antes do jogo no Aviva Stadium, houve uma polêmica em torno da execução do hino inglês “God Save The King”.

Lee Carsley, que nasceu em Birmingham mas jogou 40 vezes pela seleção da Irlanda, decidiu permanecer em silêncio.

“Não afetou meu dia ou a preparação. Respeito totalmente as opiniões das pessoas. É algo que nunca fiz, mas respeito totalmente os dois hinos nacionais”, garantiu Carsley depois do jogo.

E o público irlandês vaiou ruidosamente o hino inglês além de vaiar Rice e Grealish. “As cobras estão de volta”, dizia uma faixa exposta nas arquibancadas em referência a eles.

Mas as vaias não intimidaram nenhum dos dois, que depois balançariam as redes. Rice não comemorou após abrir o placar. Ele também foi o autor da assistência para Grealish, fazendo com que a Inglaterra abrisse uma boa vantagem antes da meia hora de jogo e controlasse o restante da partida.

No segundo tempo, Carlsey promoveu a estreia na seleção principal de Angel Gomes (Lille) e Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), dois jogadores com quem conquistou a Euro Sub-21.

“Gostei de como a equipe reproduziu o que havíamos conversado, a maneira como a bola avança rapidamente no ataque”, comemorou o novo treinador.

A missão de Carlsey, de 50 anos, neste momento é acertar o rumo da Inglaterra em seu retorno à Liga A. O próximo adversário será a Finlândia, na terça-feira, em Wembley.

