Inglaterra vence Finlândia fora de casa na Liga das Nações

A Inglaterra, que vinha de derrota para a Grécia (2 a 1) em Wembley, se recuperou e venceu neste domingo (13) a Finlândia por 3 a 1, em Helsinque, pela quarta rodada da segunda divisão da Liga das Nações da Uefa.

Depois de vencer os dois primeiros jogos em casa, contra Irlanda (2 a 0) e Finlândia (2 a 0), a seleção inglesa do técnico interino Lee Carsley, conseguiu uma terceira vitória para alcançar no topo da tabela do grupo 2 a Grécia, que enfrenta a Irlanda ainda neste domingo.

O atacante do Manchester City Jack Grealish abriu o placar depois de receber na área e tocar na saída do goleiro (18′), e o lateral do Liverpool Trent Alexander-Arnold ampliou a vantagem em bela cobrança de falta (74′).

Declan Rice fez o terceiro dos ingleses na reta final (84′), antes de Arttu Hoskonen descontar para a Finlândia em uma cabeçada após cobrança de escanteio (87′).

Na próxima rodada, a Inglaterra viajará à Grécia no dia 14 de novembro, mesmo dia em que os finlandeses visitam a Irlanda.

A princípio, Lee Carsley, de 50 anos e à frente da seleção inglesa desde a saída de Gareth Southgate depois da Eurocopa, não continuará no cargo.

“Acho que o técnico que assumir a equipe terá boas chances de conquistar um título”, disse Carsley em entrevista no sábado.

