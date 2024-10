Inglaterra vence Finlândia fora de casa na Liga das Nações

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/10/2024 - 18:43 Para compartilhar:

A Inglaterra, que vinha de derrota para a Grécia (2 a 1) em Wembley, se recuperou e venceu a Finlândia por 3 a 1 neste domingo (13), em Helsinque, pela quarta rodada da segunda divisão da Liga das Nações da Uefa.

Depois de vencer os dois primeiros jogos em casa, contra Irlanda (2 a 0) e a própria Finlândia (2 a 0), a seleção inglesa do técnico interino Lee Carsley conseguiu uma terceira vitória para ficar a três pontos da Grécia, líder do grupo 2 da Liga B com 100% de aproveitamento.

“A equipe respondeu realmente bem, da maneira correta. Marcaram três bonitos gols, jogamos muito melhor esta noite, com muito mais controle, tivemos muita posse e criamos chances. Mas podemos melhorar”, declarou Carsley após a partida.

O atacante do Manchester City Jack Grealish abriu o placar depois de receber na área e tocar na saída do goleiro (18′), e o lateral do Liverpool Trent Alexander-Arnold ampliou a vantagem em bela cobrança de falta (74′).

Declan Rice fez o terceiro dos ingleses na reta final (84′), antes de Arttu Hoskonen descontar para a Finlândia em uma cabeçada após cobrança de escanteio (87′).

Na próxima rodada, a Inglaterra viajará à Grécia no dia 14 de novembro, mesmo dia em que os finlandeses visitam a Irlanda.

A princípio, Lee Carsley, de 50 anos e à frente da seleção inglesa desde a saída de Gareth Southgate depois da Eurocopa, não continuará no cargo.

“Acho que o técnico que assumir a equipe terá boas chances de conquistar um título”, disse Carsley em entrevista no sábado.

“Este trabalho merece um treinador de classe mundial, que tenha ganhado troféus, e eu ainda estou a caminho disso. Minha experiência são seis jogos e estou feliz com isso, é uma posição privilegiada”, acrescentou.

No outro jogo da chave, a Grécia conseguiu sua quarta vitória em quatro jogos ao bater a Irlanda por 2 a 0, com gols de Anastasios Bakasetas (48′) e Petros Mantalos (90’+1).

– Noruega de Haaland sofre goleada –

Num domingo sem jogos da primeira divisão da Liga das Nações, a surpresa do dia foi a goleada da Áustria por 5 a 1 sobre a Noruega no grupo 3 da Liga B.

Mesmo com Erling Haaland e Alexander Sorloth, autor do gol norueguês (39′), a seleção nórdica foi atropelada em Linz.

Os austríacos marcaram com o experiente Marko Arnautovic (8′ e 49′ de pênalti), Philipp Lienhart (58′), Stefan Posch (62′) e Michael Gregoritsch (71′).

Com o resultado, Noruega, Áustria e Eslovênia, que venceu o lanterna Cazaquistão por 1 a 0, ficam empatados na liderança da chave.

A primeira divisão da Liga das Nações retorna na segunda-feira, com os jogos da quarta rodada da Liga A nos grupos 2 e 3.

O primeiro será entre Bélgica e França, em Bruxelas. Depois, a Itália recebe Israel em Údine.

Já pelo grupo 3, a Bósnia jogará em casa com a Hungria e a Alemanha encara a Holanda na Allianz Arena, em Munique.

