Inglaterra vence Eslováquia (2-1) na prorrogação e pega Suíça nas quartas da Euro

A Inglaterra se classificou para as quartas de final da Euro-2024 ao conquistar uma vitória dramática de virada sobre a Eslováquia por 2 a 1 na prorrogação, neste domingo (30) em Gelsenkirchen, na Alemanha.

Os jogadores comandados pelo técnico Gareth Southgate conseguiram empatar com um gol nos acréscimos do tempo regulamentar e levaram a decisão para o tempo extra.

Ivan Schranz havia colocado os eslovacos na frente aos 25 minutos e, com uma defesa sólida, mantiveram a vantagem até Jude Bellingham (90’+5) salvar sua seleção da eliminação, com um golaço de bicicleta.

Logo no início da prorrogação, Harry Kane marcou o gol da vitória, levando a Inglaterra às quartas de final, onde vai enfrentar a Suíça, no próximo sábado, em Düsseldorf.

Bellingham já havia sido decisivo para a Inglaterra ao marcar o único gol na partida de estreia, a vitória de 1 a 0 sobre a Sérvia.

“Esta é a prova da motivação e atitude desta equipe. Por um momento parecia que não era possível, mas não nos rendemos. E então Jude fez o que Jude sabe fazer. Que gol incrível!”, comemorou o capitão Kane.

– Chaveamento favorável –

Graças à contribuição dos dois, a Inglaterra evitou um desastre histórico, contra uma Eslováquia que chegou às oitavas de final de um grande torneio pela segunda vez na sua história e que nunca conseguiu ir mais longe.

Os ingleses, atuais vice-campeões da Europa, sonham em conquistar o segundo título importante depois da já distante Copa do Mundo de 1966.

A composição do chaveamento parece favorecer esta possibilidade, já que a Inglaterra pode ser considerada a seleção mais forte do seu lado.

A Suíça, que eliminou a Itália no sábado, será a adversária nas quartas de final e numa possível semifinal seu adversário sairia do quarteto formado por Holanda, Romênia, Turquia e Áustria.

Mas para conseguir isso, os ‘Três Leões’ terão que rugir mais alto. Já foram criticados na fase de grupos, e até vaiados no último domingo pela torcida, pela falta de contundência e de gols.

O sofrimento para vencer a Eslováquia não deverá acalmar os ânimos, mas Southgate pode se orgulhar de mais uma vez chegar às quartas de final, fase que sempre alcançou desde que assumiu o cargo em 2016.

– Inglaterra com duas caras –

Na partida deste domingo, no estádio do Schalke 04, a Inglaterra teve duas caras diferentes.

Os ‘Falcões’ eslovacos começaram melhor, criaram as melhores oportunidades e foram recompensados com um gol de Ivan Schranz, que conseguiu enganar Jordan Pickford com um chute com a parte externa do pé direito.

No segundo tempo, a Inglaterra reagiu contra a 45ª colocada do ranking da Fifa.

Um gol de Phil Foden foi anulado por impedimento (50′), Kane quase marcou de cabeça (78′) e o chute de Declan Rice explodiu na trave (81′).

A Eslováquia resistia e já tinha um pé e meio nas quartas de final… até que Bellingham apareceu. Após uma cobrança de lateral a bola foi desviada de cabeça por Marc Guehi e a estrela do Real Madrid, com uma bicicleta, marcou o gol de empate para o delírio da torcida inglesa.

A partida foi para a prorrogação e logo no início Kane fez 2 a 1 de cabeça, placar que acabou sendo definitivo.

Quando o árbitro apitou o fim do jogo, os torcedores ingleses em Gelsenkirchen festejaram em grande estilo e com alívio uma sofrida classificação, gritando a plenos pulmões “Sweet Caroline”, uma das canções com que celebram as vitórias de sua seleção.

