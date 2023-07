Inglaterra vence Dinamarca (1-0) e fica perto das oitavas da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/07/2023 - 9:18 Compartilhe

A Inglaterra, atual campeã europeia, venceu a Dinamarca por 1 a 0 nesta sexta-feira (28), em Sydney, num jogo acirrado, e se aproximou assim da vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia.

As inglesas veem a classificação mais próxima depois desta vitória no Sydney Football Stadium, quase lotado (40.000 pessoas), onde os gritos de “England” da torcida foram ouvidos várias vezes.

A seleção dos Três Leões, que enfrentou a Dinamarca valendo a liderança do grupo B, se garante nas oitavas se a China, atual campeã asiática, não vencer o Haiti no outro jogo do Grupo D desta sexta-feira.

Lideradas pela capitã e zagueira Millie Bright, as inglesas tiveram que lutar com unhas e dentes contra a Dinamarca do técnico Lars Sondergaard.

A Inglaterra abriu o placar logo aos 6 minutos de jogo com um golaço da atacante Lauren James, que chutou de fora da área no canto da goleira escandinava, que não conseguiu alcançar a bola.

Depois deste bom início de jogo, as inglesas enfrentaram uma pressão das dinamarquesas, com tentativas de Rikke Madsen e Pernille Harder.

Mas o primeiro tempo da Inglaterra foi ofuscado pela lesão no joelho da meio-campista Keira Walsh, que precisou ser retirada da maca e mais tarde foi vista de muletas.

Walsh se junta à lista de lesionadas, que também inclui a capitã Leah Williamson, Fran Kirby e Beth Meads.

O ritmo caiu no segundo tempo e com ele as chances de gol.

A Dinamarca, que avançou pela última vez na fase de grupos de uma Copa do Mundo em 1995, pressionou no final do jogo, mas a defesa inglesa permaneceu sólida.

ali/rbo/hgs/psr/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias