A Inglaterra se classificou para a semifinal da Copa do Mundo feminina neste sábado (12), ao derrotar a Colômbia por 2 a 1, de virada, em Sydney.

As colombianas abriram o placar aos 44 minutos com Leicy Santos, mas Lauren Hemp (45’+7) e Alessia Russo (63′) deram a classificação para as ‘Leoas’.

