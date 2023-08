Inglaterra vence Colômbia de virada (2-1) e vai à semifinal da Copa feminina

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 12/08/2023 - 10:59 Compartilhe

A Inglaterra se classificou para a semifinal da Copa do Mundo feminina neste sábado (12), ao derrotar a Colômbia por 2 a 1, de virada, em Sydney.

As colombianas abriram o placar aos 44 minutos com Leicy Santos acertando belo chute da entrada da área, mas Lauren Hemp (45’+7) empatou ainda antes do intervalo, aproveitando rebote da goleira Catalina Pérez.

No segundo tempo, Alessia Russo (63′) deu a classificação para as ‘Leoas’ finalizando após receber bola enfiada no meio da defesa da Colômbia.

“Conseguimos manter o sonho vivo. A Colômbia é uma equipe de alto nível e demonstrou isso no Mundial. Foi um jogo muito difícil, mas vencemos e estamos nas semifinais”, declarou Russo depois da partida.

Na próxima quarta-feira (16), a Inglaterra vai enfrentar a anfitriã Austrália por uma vaga na decisão. A outra semifinal será um dia antes, entre Espanha e Suécia.

A Colômbia, que pagou caro por seus erros defensivos, era a última representante da América no Mundial, após a queda de gigantes como Brasil, Estados Unidos e Canadá.

– Jogo duro –

Logo cedo, o time colombiano perdeu por lesão a lateral Carolina Arias, pilar do setor defensivo, que foi substituída pela jovem Ana María Guzmán.

Foi um aviso sobre como o jogo seria duro, com as duas equipes disputando cada bola.

No segundo tempo, foi a vez da goleira Pérez sair lesionada e dar lugar a Natalia Giraldo.

A Inglaterra parecia à vontade com o jogo mais físico, graças à força de Lauren Hemp e Alessia Russo no ataque e de Millie Bright na defensa.

Mas as ‘Meninas Superpoderosas’ da Colômbia foram entrando no jogo conforme Guzmán ganhava confiança pela direita, em jogadas combinadas com a atacante Mayra Ramírez, enquanto Leicy Santos era responsável pela criação.

A Inglaterra mudou seu esquema de ataque no segundo tempo, apostando nas penetrações pelo meio ao invés de avançar pelas laterais, como na primeira etapa, e começou a dominar as ações.

Uma estratégia que deu certo, já que foi assim que a equipe chegou ao gol da vitória.

A Colômbia ainda pressionou nos minutos finais em busca do empate, mas não conseguiu levar o confronto para a prorrogação.

“Estou muito feliz por continuar por mais uma semana aqui e chegar à semifinal”, declarou a treinadora da Inglaterra, Sarina Wiegman-Glotzbach. “Jogamos contra a Austrália em abril, então nós as conhecemos. Amanhã [domingo] vamos começar a nos preparar para enfrentá-las”.

