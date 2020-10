Inglaterra vence Bélgica de virada por 2 a 1 e lidera Grupo 2 da Liga das Nações

A Inglaterra venceu a Bélgica por 2 a 1 neste domingo no estádio de Wembley, em Londres, pela terceira rodada do Grupo 2 da Liga das Nações.

Os visitantes abriram o placar com o atacante Lukaku (15), em cobrança de pênalti, mas os ingleses viraram através dos meias Rashford (38, de pênalti) e Mount (63), que garantiram assim os três pontos que deixam os donos da casa na liderança da chave do torneio continental, com 7 pontos.

Os belgas ocupam agora a segunda posição com seis unidades, à frente de Dinamarca (3º) e Islândia (4º), que jogam ainda neste domingo.

O próximo jogo da seleção inglesa é na quarta-feira (14 de outubro), quando receberá os dinamarqueses, mesmo dia em que os belgas enfrentarão fora de casa os islandeses.

