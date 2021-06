Inglaterra vence Alemanha e vai às quartas da Eurocopa

A Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 0 nesta terça-feira, no estádio de Wembley, em partida pelas oitavas de final da Eurocopa.

Em Londres, os gols que levaram os ingleses para as quartas do torneio continental foram marcados pelos atacantes Raheem Sterling (no minuto 75) e Harry Kane (86).

Semifinalista na Copa do Mundo de 2018, a seleção inglesa vai enfrentar na próxima fase da competição europeia, no sábado (3 de julho), o vencedor de Suécia e Ucrânia, última partida das oitavas, disputada nesta quarta.

– Fim da escrita –

Com esta vitória em casa, os ingleses encerraram uma série de eliminações diante dos alemães, nas Copas do Mundo de 1990 e 2010 e na Euro de 1996, além da sequência de sete jogos sem vitórias em Wembley.

E o tradicional estádio londrino, foi palco nesta terça de um duelo muito equilibrado no primeiro tempo, com as duas seleções deperdiçando uma boa oportunidade para cada lado.

Após o intervalo, o placar foi alterado quando Sterling emendou com perfeição um cruzamento rasteiro no meio da pequena área adversária, marcando seu terceiro gol nesta edição da Eurocopa.

Pouco depois,a Alemanha desperdiçou uma chance incrível de empate, num contra-ataque puxado por Havertz, Müller recebeu livre na frente do goleiro Pickford mas finalizou para fora.

Faltando cinco minutos para o fim do encontro, Harry Kane finalmente desencantou na competição e decretou o placar final, aproveitando um cruzamento de Grealish ao mergulhar de cabeça para balançar a rede alemão.

Esta eliminação diante da Inglaterra marca o fim do período de Joachim Löw como técnico da seleção da Alemanha, cargo que assumiu 2006 e conquistou a Copa do Mundo de 2014 e a Copa das Confederações de 2017. Seu substituto será Hansi Flick, ex-treinador do Bayern de Munique.

– Ficha técnica da partida válida pela oitavas de final da Eurocopa 2020:

Inglaterra – Alemanha 2 – 0 (0-0)

Local: estádio Wembley, Londres (Inglaterra)

Público: 40.000 espectadores

Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Gols:

Inglaterra: Sterling (75), Kane (86)

Cartões amarelos:

Inglaterra: Rice (8), Phillips (45), Maguire (77)

Alemanha: Ginter (25), Gosens (72)

Equipes:

Inglaterra: Jordan Pickford – Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire – Kieran Trippier, Declan Rice (Jordan Henderson 88), Luke Shaw – Kalvin Phillips, Bukayo Saka (Jack Grealish 69), Harry Kane (cap), Raheem Sterling. T: Gareth Southgate.

Alemanha: Manuel Neuer (cap) – Matthias Ginter (Emre Can 87), Mats Hummels, Antonio Ruediger – Joshua Kimmich, Toni Kroos, Leon Goretzka, Robin Gosens (Leroy Sané 87) – Kai Havertz, Timo Werner (Serge Gnabry 68), Thomas Müller (Jamal Musiala 90+2). T: Joachim Löw.

bur/iga/mcd/lca

