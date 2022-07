Inglaterra: Tiktoker finge precisar de cadeira de rodas para furar fila em aeroporto e vídeo viraliza

Um tiktoker, identificado apenas como Wolfjenko, gravou um vídeo no qual finge precisar de cadeira de rodas para conseguir furar a fila de embarque no Aeroporto de Londres Heathrow, localizado na Inglaterra. As imagens viralizaram e outros passageiros resolveram copiar a sua atitude. As informações são do iG.







No vídeo, publicado no dia 21 de junho deste ano, Wolfjenko disse: “(Vou) fingir ter machucado a perna para poder passar mais depressa pela segurança e entrar no avião”.

Um mês após a publicação, as imagens já contam com 2,5 milhões de visualizações e 277,9 mil curtidas.

Então outros passageiros resolveram copiar a atitude de Wolfjenko e começaram a solicitar cadeiras de rodas para embarcarem com mais facilidade.

“Para passageiros que precisam de apoio em cadeira de rodas, temos mais demanda do que tínhamos antes da pandemia. Por que isso está acontecendo? Parte disso ocorre porque as pessoas estão usando o suporte para cadeira de rodas para tentar obter acesso rápido ao aeroporto. Isso é absolutamente a coisa errada a se fazer”, disse o executivo-chefe do Aeroporto de Londres Heathrow, John Holland-Kaye, ao The Guardian.

Para evitar transtornos, John recomendou que os passageiros que precisam de cadeira de rodas solicitem o serviço com “bastante antecedência para que possamos garantir que haja pessoas suficientes para atender às suas necessidades”.