Inglaterra se vinga da Itália e sela classificação para a Euro 2024

Comandada por Harry Kane e Jude Bellingham, a Inglaterra selou sua classificação para a Eurocopa de 2024 ao derrotar a Itália por 3 a 1 nesta terça-feira (17), em Wembley, palco da final do torneio continental em 2021, que terminou com a vitória da ‘Azzurra’ sobre os ingleses nos pênaltis.

Em Londres, os ‘Three Lions’ saíram atrás no placar, mas conseguiram a virada para dar uma vitória convincente aos seus torcedores.

Os italianos abriram vantagem no primeiro tempo com Gianluca Scamacca (15′), mas Kane (32′ de pênalti e 77′) e Marcus Rashford (57′) marcaram para a Inglaterra, que garantiu a liderança do Grupo C das Eliminatórias.

– Bellingham brilha –

O time inglês mostrou sangue frio, raça e uma boa dose de talento sob a batuta do experiente Kane e do jovem Bellingham.

O jogador, que em seus dez primeiros jogos pelo Real Madrid marcou dez gols, teve mais uma excelente atuação e foi o grande nome ofensivo da Inglaterra. Foi ele quem sofreu o pênalti que gerou o gol de empate ao ser derrubado na área por Giovanni Di Lorenzo.

Assim, a Inglaterra se postula como uma das favoritas ao título da Euro, ao lado de outros gigantes do continente como França, Espanha e Bélgica, já classificadas, além da Alemanha, anfitriã do torneio.

“Nunca é tão fácil como parece. Tivemos um grupo muito difícil desta vez, então é preciso dar crédito aos rapazes. Estávamos um gol atrás, mas mantivemos a calma e ficamos firmes, sabíamos que tínhamos condições de vencer”, disse depois da partida o capitão inglês, Harry Kane, que ampliou seu recorde como maior artilheiro da seleção, com 60 gols em 87 jogos.

Já a Itália, atual campeã europeia mas ausente das duas últimas Copas do Mundo, pode ficar fora de mais uma grande competição internacional.

A ‘Azzurra’ é a terceira colocada do grupo com três pontos a menos que a Ucrânia, sua próxima adversária nas Eliminatórias, no dia 20 de novembro.

“Tivemos boas ideias, fizemos coisas boas, mas também cometemos erros, que contra uma equipe como a Inglaterra custam caro. Fomos surpreendidos muitas vezes com o que acontecia, em situações que uma seleção não deveria passar”, analisou o técnico da Itália, Luciano Spalletti.

No outro jogo da chave, a Ucrânia fez valer o favoritismo e derrotou Malta por 3 a 1.

– Hungria perto da Euro –

No Grupo G, a Hungria se aproximou da vaga na Euro, apesar do empate em 2 a 2 com a Lituânia, ao chegar a 14 pontos, um à frente da Sérvia, que venceu Montenegro por 3 a 1.

Por fim, no Grupo H, a disputa pela liderança segue acirrada entre Eslovênia e Dinamarca, empatadas com 19 pontos.

Os eslovenos venceram a Irlanda do Norte fora de casa por 1 a 0, enquanto os dinamarqueses sofreram para bater por 2 a 1 a seleção de San Marino, que marcou seu primeiro gol nas Eliminatórias.

Além de Alemanha, França, Espanha, Bélgica e Inglaterra, as outras seleções que chegam classificadas para a última rodada são Portugal, Áustria, Escócia e Turquia.





França e Escócia disputaram um amistoso em Lille nesta terça-feira, que terminou com a vitória dos ‘Bleus’ por 4 a 1.

