Inglaterra pagará benefícios para promover o ciclismo

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, quer promover o ciclismo entre os ingleses na forma de ajudas financeiras para o conserto de bicicletas, anunciou Downing Street nesta segunda-feira (27).

O lançamento destes benefícios para consertos no valor de 50 libras, nesta terça-feira, soma-se à construção de milhares de quilômetros de ciclovias e de estacionamentos para bicicletas, além da fomentação da cursos para ensinar a prática, explicou o governo britânico.

Em alguns bairros, os médicos serão incentivados a prescrever o ciclismo como prática esportiva e seus pacientes poderão usar bicicletas graças à intervenção de centros de saúde locais.

As medidas fazem parte de um plano de 2 bilhões de libras para promover a prática da caminhada e do ciclismo na Inglaterra, atividades que ganharam popularidade desde o início da pandemia da COVID-19 devido ao temor do uso do transporte público.

“Trata-se de ajudar as pessoas a terem boa saúde, de reduzir o risco de ficarem doentes e de melhorar a qualidade do ar. A bicicleta e a caminhada têm um papel enorme a jogar para superar alguns dos maiores desafios sanitários e ambientais que enfrentamos”, declarou Boris Johnson, grande amante da bicicleta.

O governo também deseja facilitar o acesso à bicicletas elétricas com um um programa destinado a promover seu uso entre a população mais idosa.

