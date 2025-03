Inglaterra inicia busca por vaga na Copa de 2026 com tranquila vitória sobre defensiva Albânia

A Copa do Mundo de 2026 começou para valer aos europeus nesta sexta-feira. Enquanto a Ásia já viu o Japão garantir vaga, as Eliminatórias no Velho Continente tiveram seu pontapé inicial com seis partidas. Destaque para a poderosa Inglaterra, que encarou a Albânia em Wembley e fez 2 a 0 graças ao estreante Skelly e o artilheiro Kane.

Em busca de sua oitava classificação seguida à Copas do Mundo, a Inglaterra é a grande favorita da chave, com Sérvia e Albânia disputando a segunda vaga que levará a uma repescagem por outra vaga.

Jogando no Estádio de Wembley lotado, a Inglaterra entrou em campo como grande favorita após ganhar os seis confrontos da história diante dos albaneses pelas Eliminatórias. E a seleção do estreante comandante alemão Thomas Tuchel foi logo se impondo, atuando do meio para frente.

O duelo era valido pelo Grupo K, um dos que contam com cinco representantes na Europa, e a ordem inglesa era não desperdiçar pontos diante dos comandados do brasileiro Sylvinho. Sob a batuta do meia Jude Bellingham, bastaram 10 minutos para ver que seria um jogo de ataque contra defesa e um teste de paciência para derrubar o paredão albanês.

Phil Foden e Rashford, bem aberto pelas beiradas, carregavam a missão de quebrar as linhas para servir o goleador Harry Kane. Os laterais Kyle Walker e o estreante Skelly também apareciam como ponteiros.

O jogo de paciência dos ingleses, no qual entrar na zaga rival era ingrata missão por causa da obediência técnica defensiva, durou 19 minutos antes de uma linda assistência de Bellingham fazer a diferença. O jogador do Real Madrid mandou entre os marcadores e Skelly, aposta de Tuchel por causa dos desfalques na esquerda, ganhou na velocidade e mandou entre as pernas do goleiro: 1 a 0.

Com a obrigação dos visitantes de saírem da defesa, a Inglaterra começou a encontrar espaços e Bellingham, de cabeça, parou nos pés do goleiro Strakosha. No rebote, Kane fez pose para ampliar e viu o zagueiro salvar. Outro estreante, o experiente zagueiro Burn, de 32 anos, ainda acertou o travessão em cabeçada. Gigante, defendia bem e aparecia na área nos tantos escanteios cedidos pela Albânia. Nada de mais gols antes do intervalo, contudo.

A partida voltou do descanso mais corrida. Apesar de “abandonar” a postura defensiva sob a necessidade em buscar a igualdade , a Albânia assumiu o risco de dar perigosos contragolpes aos ingleses. E quase levam o segundo gol. Bellingham mandou na cabeça de Kane, mas a bola não foi para o alvo.

Sylvinho começou a colocar atacantes e mesmo assim não conseguiu ameaçar o gol de Pickford. Já a Inglaterra não desperdiçou quando teve chance. Kane ganhou do marcador e bateu colocado para definir o bom triunfo ao chegar a 70 gols pela seleção. No outro jogo da chave de ingleses e albaneses, Andorra perdeu em casa da Letônia por 1 a 0, gol de Sits.

Dois jogos abriram a disputa pelo Grupo G, no qual a Polônia foi anfitriã diante da Lituânia e fez o placar mínimo graças a gol de sua estrela, Lewandowski. Já a Finlândia foi até Malta e também ganhou por 1 a 0, com Antman definindo.

Outras duas partidas foram realizadas no Grupo H, no qual o Chipre superou San Marino por 2 a 0 (Pittas e Kakoullis), enquanto a Romênia recebeu a Bósnia Herzegovina e acabou surpreendida, perdendo por 1 a 0, gol de Gigovic.