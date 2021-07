Inglaterra goleia Ucrânia (4-0) e enfrentará Dinamarca nas semifinais da Eurocopa

A Inglaterra se classificou para as semifinais da Eurocopa, fase que não alcançava desde 1996, ao vencer a Ucrânia por 4 a 0 na partida das quartas de final, neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma.

A seleção dos ‘Três Leões’ abriram o placar logo aos 4 minutos com um gol de Harry Kane, que aproveitou um bom passe de Raheem Sterling (4). O camisa 9 marcou novamente no segundo tempo com uma cabeçada (50). Também de cabeça, Harry Maguire fez o segundo gol inglês (46) e Jordan Henderson o quarto e último (63).

A Inglaterra vai enfrentar na próxima quarta-feira em Wembley, a Dinamarca, que mais cedo venceu a República Tcheca por 2 a 1.

gh/dr/aam

Veja também