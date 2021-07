Inglaterra goleia Ucrânia (4-0) e enfrentará Dinamarca nas semifinais da Eurocopa

A Inglaterra se classificou para as semifinais da Eurocopa, fase que não alcançava desde 1996, ao vencer a Ucrânia por 4 a 0 na partida das quartas de final, neste sábado, no Estádio Olímpico de Roma.

A seleção dos ‘Três Leões’ abriram o placar logo aos 4 minutos com um gol de Harry Kane, que aproveitou um bom passe de Raheem Sterling (4). O camisa 9 marcou novamente no segundo tempo com uma cabeçada (50). Também de cabeça, Harry Maguire fez o segundo gol inglês (46) e Jordan Henderson o quarto e último (63).

Nas semifinais, a Inglaterra vai enfrentar a Dinamarca, uma revelação desta edição da Eurocopa e que mais cedo venceu a República Tcheca por 2 a 1.

Será a primeira participação da Inglaterra nessa fase desde 1996, quando jogou como mandante, e acabou sendo eliminada pela Alemanha nos pênaltis.

Além disso, os ingleses voltam às semifinais de um grande torneio internacional, depois daquela alcançada, também de forma inesperada, na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, quando perdeu para a Croácia na prorrogação.

A outra semifinal desta Eurocopa será entre Espanha e Itália, na terça-feira, também em Wembley.

– Ficha técnica da partida Inglaterra-Ucrânia (4-0) das quartas de final da Eurocopa:

Gols:

Inglaterra: Kane (4, 50), Maguire (46), Henderson (63)

Local: Estádio Olímpico (Roma, Itália)

Público: 17.000

Árbitro: Felix Brych (ALE)

Equipes:

Ucrânia: Bushchan – Zabarnyi, Karavayev, Kryvtsov (Tsyhankov 35), Matviyenko, Sydorchuk (Makarenko 64), Mikolenko – Shaparenko, Zinchenko, Yarmolenko (cap) – Yaremchuk

Técnico: Andrei Shevchenko

Inglaterra: Pickford – Walker, Stones, Maguire, Shaw (Trippier 65) – Rice (Henderson 57), Phillips (Bellingham 65) – Sancho, Mount, Sterling (Rashford 65) – Kane (cap) (Calvert-Lewin 73)

Técnico: Gareth Southgate

