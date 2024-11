Inglaterra goleia Irlanda em Londres e garante retorno à elite da Liga das Nações

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2024 - 16:14 Para compartilhar:

A Inglaterra selou seu retorno à elite da Liga das Nações ao golear a Irlanda por 5 a 0 neste domingo em Londres. Os ingleses terminaram no topo do Grupo 2 da Liga com 16 pontos, enquanto a Grécia foi a segunda colocada, com 15, e disputa um playoff em março de 2025 para definir seu futuro na competição.

A vitória em Wembley marcou o fim do período do técnico interino Lee Carsley na Inglaterra. Ele assumiu o comando da equipe após a saída de Gareth Southgate entrega o comando a Thomas Tuchel após quatro vitórias em cinco jogos.

O último triunfo, apesar do placar elástico, foi suado e muito truncado no primeiro tempo. O jogo contra os irlandeses começou com a seleção da casa pressionando, mas enfrentando muitas dificuldades para encontrar brechas no compacto bloco defensivo montado pela Irlanda.

A Inglaterra terminou o primeiro tempo com 74% de posse de bola, mas conseguiu apenas quatro finalizações e nenhuma com a direção correta. A Irlanda teve algumas chances de armar contra-ataques, mas sem velocidade e objetividade para chegar ao gol de Pickford não finalizou na primeira etapa.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário: a Irlanda postada na defesa e a Inglaterra tentando achar espaço para infiltrações. Mais desgastados, os visitantes não conseguiam repetir a intensidade física e viram um roteiro conhecido se repetir. De seus 11 gols sofridos fora de casa anteriormente pela Liga das Nações 10 haviam marcados depois do intervalo.

Harry Kane, percebendo que estava encaixotado pela defesa rival, recuou um pouco para buscar mais o jogo. Pelo lado esquerdo, o atacante conseguiu um belo passe para Bellingham no meio da área. O jogador do Real Madrid driblou Scales e foi derrubado pelo zagueiro. Kane bateu e abriu o placar aos 8 minutos.

Scales, que já havia tomado um cartão amarelo na primeira etapa, levou o segundo e foi expulso. Com um a mais, a Inglaterra não teve dificuldade para ampliar e em cinco minutos após o primeiro gol já tinha 3 a 0.

Com espaço, Livramento foi à linha de fundo pela direita e cruzou para o centro da área. A zaga irlandesa se atrapalhou, e a bola sobrou para Gordon, que tocou para o gol aos 11 minutos. O terceiro gol saiu após cobrança de escanteio. Guehi desviou na primeira trave de cabeça e Gallagher só esticou a perna para marcar aos 13.

Com o resultado definido, Carsley mexeu bastante na equipe. Bowen, um dos que entraram no pacote de substituições, marcou em seu primeiro toque na bola. Ele concluiu dentro da área de pé esquerdo uma jogada ensaiada em cobrança de falta pelo lado direito após assistência de Bellingham.

O meia do Real Madrid também foi o responsável pela assistência do quinto gol. Desta vez pelo lado direito, ele colocou a bola na cabeça de Harwood-Bellis, que também entrou no segundo tempo.

Em Helsinque, a Grécia venceu a Finlândia por 2 a 0, com gols de Bakasetas e Tzolia no segundo tempo, praticamente no mesmo momento em que a Inglaterra marcava seus primeiros gols em Wembley.

Os gregos, que iniciaram a Data Fifa na liderança do Grupo 2 com dois pontos de vantagem sobre os ingleses, viram a vaga direta para primeira divisão da Liga das Nações escapar após a derrota em Atenas para os rivais diretos por 3 a 0 na quinta-feira. Neste domingo, os gregos precisariam vencer combinado com um tropeço da Inglaterra.

HAALAND MARCA 3 E NORUEGA SE CLASSIFICA NO GRUPO 3

Em Oslo, o atacante Erling Haaland, do Real Madrid, marcou três vezes na goleada da Noruega por 5 a 0 sobre o Casaquistão. Sorloth e Nusa completaram o placar para os donos da casa. O resultado levou os noruegueses ao acesso direto para a elite da Liga das Nações ao terminar em primeiro no Grupo 3 com 13 pontos.

A Áustria começou a rodada decisiva à frente dos noruegueses na classificação, com os mesmos 10 pontos, mas em vantagem nos critérios de desempate. Os austríacos, porém, não aproveitaram o fato de jogar em Viena e só empataram com a Eslovênia em 1 a 1.

Os austríacos saíram na frente com Schmid aos 27 minutos do primeiro tempo, mas permitiram o empate aos 36 minutos da segunda etapa com Gnezda Cerin. A Áustria agora espera o sorteio para conhecer seu rival no playoff por uma vaga na primeira divisão da Liga das Nações.