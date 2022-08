Inglaterra: Fotógrafa registra imagens impressionantes de sapo ‘dando adeus’ enquanto é devorado por cobra

Da Redação 03/08/2022 - 17:21 Compartilhe

A fotógrafa britânica Gillian Taylor presenciou uma cobra devorando um sapo no jardim da sua casa, localizada em Warwickshire, Inglaterra. Imediatamente, ela pegou sua câmera e conseguiu registrar imagens impressionantes do anfíbio “dando adeus”. As informações são do R7.

Gillian publicou as imagens no dia 25 de julho no seu perfil no Facebook.

“Ontem (24 de julho) fui dar uma olhada habitual na área (do jardim) e não posso descrever o quão atordoada fiquei ao ver uma cobra segurando um dos sapos em sua boca. A cobra e o sapo pareciam estar me encarando enquanto eu fotografava”, disse a fotógrafa à agência de notícias Media Drum, que acrescentou que o anfíbio “desapareceu lentamente na mandíbula da cobra”.

Ela afirmou que o réptil era da espécie cobra-de-água-de-colar e retornou para a natureza após ter se alimentado.

