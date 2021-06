Inglaterra estreia com vitória sobre a Croácia na Eurocopa

A Inglaterra venceu a Croácia por 1 a 0 neste domingo, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa.

Jogando no estádio de Wembley, em Londres, o gol inglês foi marcado por Raheem Sterling, no minuto 57, após grande jogada individual do volante Phillips, que tocou para o atacante do Manchester City finalizar com perfeição na entrada da área croata.

Na segunda-feira (às 10h00 de Brasília), Escócia e República Tcheca entram em campo no Hampden Park, em Glasgow (Escócia), para encerrar a primeira rodada da chave.

