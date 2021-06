Inglaterra estreia com vitória sobre a Croácia na Eurocopa

A Inglaterra venceu a Croácia por 1 a 0 neste domingo, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa.

Jogando no estádio de Wembley, em Londres, o gol inglês foi marcado por Raheem Sterling, no minuto 57, após grande jogada individual do volante Phillips, que tocou para o atacante do Manchester City finalizar com perfeição na entrada da área croata.

Em dez participações no torneio continental de seleções, essa foi a primeira vez que a Inglaterra vence num confronto de estreia. Nas outras nove edições, os ingleses empataram em cinco e foram derrotados em outros quatro.

Na segunda-feira (às 10h00 de Brasília), Escócia e República Tcheca entram em campo no Hampden Park, em Glasgow (Escócia), para encerrar a primeira rodada da chave.

– Aposta do técnico –

A equipe comandada pelo técnico Gareth Southgate teve dificuldade para abrir o placar, apesar do domínio em campo sobre os atuais vice-campeões mundiais, que não conseguiam repetir o mesmo futebol apresentado na Copa do Mundo de 2018.

A vitória dos anfitriões veio através da aposta de Southgate em escalar entre os titulares Sterling, apesar dos críticos preferirem Jack Grealish.

O jogador de 26 anos, muito criticado por seu fraco desempenho no Euro 2016, mostrou sua categoria ao balançar as redes para os donos de casa, numa partida que colocou novamente frente a frente duas equipes que se enfrentaram na semifinal do Mundial da Rússia.

Ao marcar pela primeira vez em uma competição pela seleção inglesa, em sua 13ª convocação, Sterling fez com que os os torcedores presentes em Wembley gritassem “O futebol está voltando para casa”.

Por conta da presença do público, havia o receio de que parte dos presentes vaiasse quando os jogadores se ajoelharam no gramado antes do início do confronto, em um gesto de apoio ao movimento Black Lives Matter, que luta contra o racismo, como aconteceu nos amistosos anteriores contra Áustria e Romênia.

Mas, embora tenha havido vaias de alguns setores das aquibancadas, ocupadas por 22.500 espectadores, a maioria aplaudiu o gesto desta vez.

– Ficha técnica da partida, válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa:

Estádio: Wembley (Londres)

Público: 22.500 espectadores

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Gol:

Inglaterra: Sterling (57)

Cartões amarelos:

Inglaterra: Foden (64)

Croácia: Caleta Car (42), Kovacic (48), Brozovic (66)

Equipes:

Inglaterra: Jordan Pickford – Kyle Walker, Kieran Trippier, John Stones, Tyrone Mings – Declan Rice, Raheem Sterling (Dominic Calvert-Lewin 90+2), Kalvin Phillips, Mason Mount, Harry Kane (cap) (Jude Bellingham 82), Phil Foden (Marcus Rashford 71). T: Gareth Southgate.

Croácia: Dominik Livakovic – Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Duje Caleta Car, Josko Gvardiol – Marcelo Brozovic (Nikola Vlasic 70), Luka Modric (cap) – Mateo Kovacic (Mario Pasalic 85), Andrej Kramaric (Josip Brekalo 70), Ante Rebic (Bruno Petkovic 78), Ivan Perisic. T: Zlatko Dalic.

