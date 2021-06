Inglaterra estreia com vitória sobre a Croácia na Eurocopa

A Inglaterra venceu a Croácia por 1 a 0 neste domingo, em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa.

Jogando no estádio de Wembley, em Londres, o gol inglês foi marcado por Raheem Sterling, no minuto 57, após grande jogada individual do volante Phillips, que tocou para o atacante do Manchester City finalizar com perfeição na entrada da área croata.

Na segunda-feira (às 10h00 de Brasília), Escócia e República Tcheca entram em campo no Hampden Park, em Glasgow (Escócia), para encerrar a primeira rodada da chave.

Os ingleses voltam a jogar na próxima sexta-feira contra os escoceses, mesmo dia em que os croatas vão encarar o tchecos.

– Ficha técnica da partida, válida pela primeira rodada do Grupo D da Eurocopa:

Estádio: Wembley (Londres)

Público: 22.500 espectadores

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Gol:

Inglaterra: Sterling (57)

Cartões amarelos:

Inglaterra: Foden (64)

Croácia: Caleta Car (42), Kovacic (48), Brozovic (66)

Equipes:

Inglaterra: Jordan Pickford – Kyle Walker, Kieran Trippier, John Stones, Tyrone Mings – Declan Rice, Raheem Sterling (Dominic Calvert-Lewin 90+2), Kalvin Phillips, Mason Mount, Harry Kane (cap) (Jude Bellingham 82), Phil Foden (Marcus Rashford 71). T: Gareth Southgate.

Croácia: Dominik Livakovic – Sime Vrsaljko, Domagoj Vida, Duje Caleta Car, Josko Gvardiol – Marcelo Brozovic (Nikola Vlasic 70), Luka Modric (cap) – Mateo Kovacic (Mario Pasalic 85), Andrej Kramaric (Josip Brekalo 70), Ante Rebic (Bruno Petkovic 78), Ivan Perisic. T: Zlatko Dalic.

