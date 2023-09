Inglaterra empata com Ucrânia (1-1) e segue líder nas Eliminatórias da Euro

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/09/2023 - 15:45 Compartilhe

A Inglaterra empatou em 1 a 1 com a Ucrânia neste sábado (9), em jogo disputado em Wroclaw (Polônia), perdendo os 100% de aproveitamento nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2024, mas se mantendo firme na liderança do Grupo C.

Os ingleses tinham vencido seus quatro duelos anteriores e agora chegam a 13 pontos, seis à frente dos ucranianos, que têm um jogo a menos.

O defensor do Arsenal Oleksandr Zinchenko (26′) abriu o placar para a seleção da Ucrânia em uma jogada de contra-ataque e, antes do intervalo, Kyle Walker (41′) aproveitou assistência de Harry Kane para marcar seu primeiro gol com a camisa da Inglaterra e deixar tudo igual.

Na jogada do gol de empate, Kane se posicionou mais recuado para fazer um passe por cima da defesa para Walker, que dominou em velocidade e bateu sem chances para o goleiro Heorhiy Bushchan.

“É um ponto fora de casa. Estamos em uma boa condição no grupo”, declarou Walker ao Channel 4 após o apito final. “Às vezes temos jogos assim, com muita posse de bola, mas deveríamos ter criado mais oportunidades. A Ucrânia é uma boa equipe e saímos com um ponto”, acrescentou.

Ao final da partida, os jogadores ucranianos comemoraram o empate como se fosse uma vitória, enquanto eram aplaudidos pelos torcedores, que aproveitaram o futebol para esquecer durante 90 minutos a guerra em seu país.

Por esse conflito, a seleção da Ucrânia não pode fazer seus jogos como mandante em seu território, Antes deste jogo na Polônia, a equipe enfrentou a Eslováquia em Malta.

A Ucrânia volta a campo pelas Eliminatórias da Euro na próxima terça-feira (12), contra a Itália, em Milão.

Já a Inglaterra vai aproveitar sua rodada de descanso na chave e, no mesmo dia, fará um amistoso contra a Escócia, que na sexta-feira venceu o Chipre por 3 a 0 e chegou a sua quinta vitória em cinco jogos no Grupo A.

