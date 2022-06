Inglaterra e Itália empatam sem gols na reedição da final da última Euro

Na reedição da final da última Eurocopa, disputada no ano passado e vencida pela ‘Azzurra’ nos pênaltis, Inglaterra e Itália empataram neste sábado sem gols pela terceira rodada do Grupo A3 da Liga das Nações da Uefa.

No outro jogo da chave, Hungria e Alemanha ficaram no 1 a 1, o que deixa a seleção italiana na liderança do grupo com 5 pontos, seguida pelos húngaros com 4, os alemães com 3 e os ingleses com 2.





A partida disputada no Estádio Molineux de Wolverhampton não teve público nas arquibancadas por conta da punição imposta pela Uefa à Federação Inglesa devido aos incidentes ocorridos na final da Euro.

Apesar da ausência de gols, o jogo foi muito movimentado, com chances de gol para ambos os lados e os dois goleiros, Aaron Ramsdale e Gianluigi Donnarumma, sendo os destaques de suas equipes.

No último lance da partida, Kalvin Phillips teve a chance de marcar o gol da vitória dos ingleses em uma cabeçada que Donnarumma salvou em cima da linha, embora o lance tenha sido invalidado por falta do jogador do Leeds United.

“Tivemos duas ou três chances claras para marcar, mas nos faltou eficiência no último terço do campo”, lamentou o técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, que no entanto se mostrou “satisfeito com a apresentação geral da equipe e também em nível individual dos jogadores”.

O treinador da Itália, Roberto Mancini, admitiu que seu time “tem que melhorar, mas é parte do processo de crescimento” de um grupo novo formado após ter ficado fora da Copa do Mundo de 2022.

“Tivemos oportunidades, talvez até melhores que as deles, mas os rapazes fizeram uma boa partida”, acrescentou.

A Inglaterra voltará a campo contra a Hungria em Wolverhampton na próxima terça-feira, mesmo dia em que a Itália visita a Alemanha em Monchengladbach.

